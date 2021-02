Conozca a los famosos de Hollywood que optaron por una dieta basada en plantas

Cada día son más las personas que se alimentan con una dieta basada en plantas. La tendencia –de acuerdo con un artículo publicado por la agencia Reuters- creció tras la pandemia por covid-19.

Según esa información, las personas intentan alimentarse de forma más saludable para alejar enfermedades como la obesidad y sobrepeso.



En este grupo están reconocidos deportistas y presentadores de televisión, pero también personajes destacados del mundo audiovisual.



Según el portal veggiefestchicago.org, hay más de 100 nombres. Unos son veganos, mientras que otros optaron por el vegetarianismo.



La nutricionista María José Sánchez explica que el vegano excluye todos los alimentos derivados de animales: carne, huevos, lácteos e incluso la miel. Los vegetarianos omiten únicamente las carnes.



Esta especialista menciona que una dieta basada en plantas bien manejada aporta casi todos los nutrientes que el organismo requiere para funcionar adecuadamente. La vitamina B12 es la única que se suplementa. Los expertos son los encargados de suministras las dosis después de analizar los exámenes de sangre de cada paciente.



En la lista de veganos destaca la actriz Natalie Portman. Ella jamás ha consumido carne, pero desde hace 9 años tampoco come derivados de animales. De vez en cuando comparte recetas en su perfil de Instagram.

En una intervención, luego recoger su premio en los EMA Awards del 2017, mencionó que: “He sido vegetariana toda mi vida y vegana durante los últimos 6 años. Estoy cada vez más comprometida con la idea de que la forma en la que tratamos a los animales está fuertemente conectada a nuestra relación con el mundo y con la tierra”.



Joaquín Phoenix es vegano desde los 3 años. Ahora tiene 46 años. En el 2019, la organización por los derechos de los animales más grande del mundo, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), lo nombró como Persona del Año.

El actor Joaquín Phoenix compartió una foto en la que acaricia a una vaca. Foto: Instagram

“Para mí es obvio. No quiero causar dolor a otro ser vivo empático. No quiero quitarle sus bebés. No quiero obligarlos a estar encerrados y cebados solo para ser sacrificados. Es absurdo y barbárico. No entiendo cómo podemos ser testigos de ello sin que nos afecte”.



Rooney Mara, novia de Phoenix, también es vegana. En una entrevista comentó que se trata de todo un proceso. Tiene dos perros a los que alimenta con productos de origen vegetal.



De acuerdo con el portal as.com, Mara, protagonista de la trilogía ‘Millennium: los hombres que no amaban a las mujeres’, tiene un huerto en la montaña y lanzó una firma de ropa sostenible. Se llama Hiraeth.

La actriz Mara en una foto publicada en la red social Instagram. Foto: Tomada de la red social Instagram

Ellen Page se sumergió en el mundo vegano desde hace varios años. En la red social Twitter, la protagonista del filme ‘Juno’ escribió: “¿Por qué se ríen de los veganos cuando el inhumano proceso de crianza en fábrica considera a los animales y a la naturaleza como mercancías explotables con fines de lucro?”.

Ellen Page junto a su mascota en una fotografía. Foto: Tomada de la red social Instagram

Billie Eilish es vegana desde el 2014. Hace dos años utilizó sus redes sociales para hablar en contra de la crueldad animal tras ver imágenes encubiertas de Fair Oaks Farm, una de las granjas lecheras más grandes de los Estados Unidos. Ahora tiene 19 años.

Billie es una cantante estadounidense que saltó a la fama a los 14 años con el lanzamiento de Ocean Eyes. Foto: Tomada de la red social Instagram

Emily Deschanel es otra de las estrellas de Hollywood que disfruta del veganismo. Optó por esa forma de alimentarse cuando tenía 15 años. Ahora tiene 44.



En una entrevista contó que se hizo vegana tras mirar el documental ‘Diet for a New America’.



Es miembro de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).