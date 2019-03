Familia boliviana llevará a Sillicon Valley una idea para limpiar el Titicaca

LEA TAMBIÉN

Una familia boliviana se prepara para presentar un proyecto hecho con inteligencia artificial que ayuda a limpiar el lago Titicaca de las lentejas de agua ante una serie de expertos en Sillicon Valley, tras ser uno de los finalistas en un concurso mundial.

Lo que comenzó como un sueño, para la familia Vega-Hidalgo ahora es una "meta cumplida" que lograron juntos después de aprender por un año inteligencia artificial a través del programa 'Curiosity Machine', impulsado por la organización estadounidense sin fines de lucro Iridescent que es coordinado en el país por Bolivia Tech Hub.



La familia creó en un par de meses un prototipo que ayuda a dar una solución a un tema preocupante como es la contaminación del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, compartido entre Bolivia y Perú.



La idea inicial surgió de Yair Vega, un niño de 11 años, que investigó que la lenteja de agua, una planta acuática, que hay en distintas fuentes, como el lago Titicaca, cuando se sobrepuebla no deja pasar oxígeno ni luz, lo que afecta a la vida acuática, contó a Efe Yair.



El niño junto a su hermano Haziel, de 6 años, y sus padres Sandra Hidalgo y Francisco Vega se pusieron manos a la obra para crear una aspiradora con materiales caseros, que identifica a esta planta acuática para que la absorba.



Para ello utilizaron una cámara que recopila datos y que identifica cuál es la lenteja de agua a través de la inteligencia artificial, un motor reciclado de juguetes de los niños, un frasco, botellas de plástico y un raspberry Pi, un ordenador de placa reducida que ayuda al funcionamiento, explicó a Efe Francisco.



Tras varias pruebas, paciencia, disciplina y apoyo mutuo, lograron que el prototipo funcione y a través de un video la familia presentó su idea en el primer campeonato mundial de inteligencia artificial "AI Family Challengue" realizado por Iridescent.



Es así que 135 familias bolivianas presentaron distintos proyectos al concurso en las dos categorías: júnior de 8 a 12 años y sénior de 12 a 16 años.



Entre más de 7.500 ideas presentadas por familias de todo el mundo en este desafío fueron seleccionados seis proyectos, tres por categoría, para que viajen a Estados Unidos y los presenten en la final de este campeonato en Sillicon Valley del 16 a 19 de mayo próximo.



Entre los prototipos elegidos está el de la familia boliviana junto a un proyecto de Palestina, que con tecnología analiza los dibujos de los niños para indicar al padre si el pequeño enfrenta algún tipo de violencia, y otro de Pakistán, que a través de un algoritmo determina los hábitos de salud bucal de los niños.



En la categoría sénior fueron seleccionados proyectos de España, Uzbekistán y Estados Unidos.



"Cuando recibimos la noticia de estar entre los finalistas quedamos muy sorprendido y muy agradecidos con Dios, fue merecido el trabajo y el esfuerzo", comentó a Efe Sandra Hidalgo.



Ahora la familia continúa trabajando para mejorar y perfeccionar su idea con la guía de Bolivia Tech Hub, un espacio colaborativo de proyectos en tecnología en el país que promueve diversos concursos para niños y adultos.



"Creemos que es muy importante impulsar desde muy temprano los conocimientos en tecnología y por eso también trabajamos con niños", explicó la cofundadora de ese espacio colaborativo, Pamela Gonzales.

De la misma forma, Hidalgo opinó que es importante que los padres apoyen la creatividad de sus hijos y motivarlos a crear, sobretodo a las niñas que a veces se piensa que no son de su interés estos temas.