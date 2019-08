¿Facebook cambiará los nombres de Instagram y WhatsApp?

LEA TAMBIÉN

Facebook planea hacer una modificación en los nombres de dos de las redes sociales más populares con el fin de hacer notar que son de su propiedad. Con ello, los nombres de Instagram y WhatsApp se modificarán, según reporta el portal especializado en tecnología The Verge.

El medio asegura que la red social propiedad de Mark Zuckerberg añadirá la palabra Facebook en los nombres de Instagram y WhatsApp. Con ello, en un futuro cercano la primera red se llamará "Instagram de Facebook" (Instagram from Facebook) y la segunda "WhatsApp de Facebook" (WhatsApp from Facebook). The Verge afirma que la información fue confirmada directamente por Facebook.



El medio asegura que las nuevas denominaciones de las redes sociales aparecerán en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, App Store y Google Play. Sin embargo, "en la pantalla de tu dispositivo, el nombre de cada aplicación permanecerá igual (por ahora)".



Según The Verge, los nuevos nombres de WhatsApp e Instagram aparecerán también en las pantallas de inicio o de bienvenida de las aplicaciones.



WhatsApp e Instagram no son las primeras firmas propiedad de Facebook en las que el gigante de las redes sociales aplica este cambio. Anteriormente lo hizo con Oculus, una compañía que desarrolla tecnología de realidad virtual que fue adquirida por Mark Zuckerberg en el 2014, solo dos años después de ser fundada por Palmer Luckey, Brendan Iribe, Michael Antonov, Jack McCauley y Nate Mitchell.

Facebook ya aplicó un cambio similar con la firma oculus que desarrolla tecnología de realidad virtual. Foto: captura.

La red social fotográfica Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y lanzada inicialmente en octubre del 2010. Dos años después, en abril del 2012, se conoció que Facebook había adquirido Instagram por USD 1 000 millones.

WhatsApp, fue fundada en el año 2009 por Jan Koum. Alcanzó rápidamente mucha popularidad, por lo que en febrero del 2014, Facebook la compró en USD 19 000 millones. La aplicación es líder en mensajería instantánea y se estima que cuenta con más de 1 500 millones de usuarios activos al mes.