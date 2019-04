Estas han sido las principales 'extinciones masivas' en la Tierra

LEA TAMBIÉN

Muchos científicos estiman que la Tierra se halla en el inicio de una nueva “extinción masiva” marcada por la desaparición de especies a un ritmo alarmante, principalmente debido a la acción del hombre.

Pero no es la primera: En los últimos 500 millones de años, el planeta vivió cinco episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados en un abrir y cerrar de ojos, bajo la perspectiva de la historia geológica.



En total, más del 90% de los organismos que un día caminaron, nadaron, volaron o reptaron han desaparecido.



Estas son las cinco extinciones masivas registradas.



Extinción del Ordovícico



Cuándo: hace unos 445 millones de años



Desaparición de especies: 60-70%



Causa probable: periodo glaciar corto pero intenso



En este periodo, la vida se hallaba principalmente en los océanos. Los expertos estiman que la formación rápida de glaciares congeló la mayor parte del agua del planeta, provocando la caída del nivel del mar. Los organismos marinos como las esponjas y las algas fueron las principales afectadas, así como los moluscos, cefalópodos primitivos y peces sin mandíbula llamados ostracodermos.



Extinción del Devónico



Cuándo: hace entre 360 y 375 millones de años



Desapariciones de especies: hasta 75%



Causa probable: agotamiento del oxígeno en los océanos



Los organismos marinos vuelven a ser los más afectados. La fluctuación del nivel de los océanos, el cambio del clima o el impacto de un asteroide son considerados como posibles responsables. Una de las teorías estima que la proliferación de vegetales terrestres habría conducido a una anoxia (falta de oxígeno) en las aguas de superficie. Los trilobites, artrópodos del fondo de los océanos, habrían sido las principales víctimas.



Extinción del Pérmico



Cuándo: hace unos 252 millones de años



Desapariciones de especies: 95%



Causas probables: impactos de asteroides, actividad volcánica



Calificada como la “madre de todas las extinciones”, esta crisis biológica devastó los océanos y las tierras. También es la única en la que prácticamente desaparecieron todos los insectos. Algunos científicos estiman que se produjo durante un periodo de millones de años, otros solo durante 200 000 años.



Los trilobites que habían sobrevivido a las dos primeras extinciones desaparecieron por completo, así como algunos tiburones y peces con huesos. En la tierra, los moshops, réptiles herbívoros de varios metros de largo, también se desvanecieron.



Extinción del Triásico



Cuándo: hace unos 200 millones de años



Desapariciones de especies: 70-80%



Causas probables: múltiples, el debate sigue abierto



La misteriosa extinción del Triásico eliminó muchas grandes especies terrestres, la mayoría arcosaurios, ancestros de los dinosaurios y de quienes descienden los pájaros y cocodrilos actuales. La mayoría de los grandes anfibios también desaparecieron.



Una teoría baraja erupciones masivas de lava durante la fragmentación de la Pangea, último supercontinente, con erupciones acompañadas de volúmenes enormes de dióxido de carbono que provocaron un calentamiento climático galopante. Otros científicos apuntan a los asteroides, pero por ahora no se identificó ningún cráter correspondiente.



Extinción del Cretácico



Cuándo: hace unos 66 millones de años



Desapariciones de especies: 75%



Causa probable: impacto de un asteroide



El hallazgo de un inmenso cráter de lo que es hoy en día la península mexicana de Yucatán corrobora la hipótesis de que el impacto de un asteroride fue responsable de la desaparición de los dinosaurios no aviarios como los T-Rex y los triceratops.



Pero la mayoría de mamíferos, tortugas, cocodrilos, ranas y pájaros sobrevivieron, así como la vida marina.



Sin los dinosaurios, los mamíferos proliferaron, conduciendo al nacimiento del homo sapiens, especie responsable de una probable sexta extinción.