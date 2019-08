50 años de 'mucho, mucho amor' y mucha capa de Walter Mercado

LEA TAMBIÉN

El astrólogo puertorriqueño Walter Mercado sigue predicando que "el amor todo lo puede" y cultivando el misterio medio siglo después del primero de sus horóscopos televisivos, un programa diario que llegó a tener una audiencia de 120 millones de personas en Estados Unidos y América Latina.

El Museo de Historia de Miami rinde desde este jueves 1 de agosto del 2019 homenaje a Mercado con una exposición que reúne doce de sus 1 000 suntuosas capas y algunas de las opulentas joyas con las que aun se adorna, así como objetos personales, fotografías y obras de arte.



"Cincuenta años no son nada", afirma coqueto este polifacético artista del signo de Piscis, que ha sido actor de teatro y telenovelas y bailarín de ballet y de danza española antes que astrólogo y adivino, pero sobre todo es un gran comunicador.



"Mucho, mucho amor", las palabras con las que Mercado se despedía de sus telespectadores en sus televisivos horóscopos, que estuvieron en el aire 30 años, dan título a una exposición que despierta "sentimientos encontrados" a quien aun hoy sigue desentrañando los misterios del zodiaco en distintos medios y en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Por un lado le da satisfacción pero por otro siente que puede dar a entender que ya no está activo, cuando la realidad es que a sus 87 años sigue dedicado "con pasión" a cumplir la tarea para la que, según dice, Dios le escogió: difundir el mensaje de que "todos nos abracemos como uno solo, como habitantes de un mismo planeta".



El amor es el motor de su vida, pero -dice- es una palabra "viciada", porque muchos confunden el amor con el sexo, "con dos personas en una cama", y él habla de un sentimiento profundo, de amistad, afecto y confraternidad.



Esa clase de amor es el signo de la era Acuario, de 2 335 años de duración y en cuyos "albores" se encuentra la Humanidad, dice Mercado, quien menciona que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un adelanto de los cambios que están por venir.



La falta de compasión que advierte ante la inmigración es algo que no concuerda con lo que la era Acuario significa y que le "preocupa profundamente", según dejó constancia en su mensaje a Estados Unidos con motivo de la fiesta del pasado 4 de julio.



"Se han olvidado del hermano en la Tierra", dice el astrólogo puertorriqueño, quien hace un llamado a la compasión hacia personas que dejan sus países en busca de "un nido", de un lugar donde estar protegidos, y padecen hambre y sufrimientos.



Mercado, cuya madre era española y fue muy importante en su vida, hasta el punto que le dedica esta exposición en Miami, se declara una persona "simple" y "sencilla", pero no lo aparenta en absoluto.



Perfectamente peinado y maquillado, como suele lucir habitualmente, y vestido esta vez sin capa, Mercado parece más joven de lo que dice su biografía.



La fuente de la eterna juventud -dice- está "en el corazón". "Si acumulas odios y rencores, la cara se te pone fea", subraya convencido de que, como le dice su maquilladora, cada día está más "joven y fresco".



Lo atribuye a que ve la vida "con ojos de niño" y es capaz de detectar la belleza que está a nuestro alrededor hasta en una oruga.



Nacido en Ponce (Puerto Rico) el 9 de marzo de 1932 y criado en una finca de caña de azúcar, Mercado dice que el niño enfermizo y "diferente" que fue se pasaba la vida mirando las estrellas, "obsesionado por el mundo astral".



Pero la astrología se apareció en su vida y se quedó para siempre un día que tuvo que llenar un vacío en un programa televisivo en Puerto Rico por la ausencia del cantante español Camilo Sesto e improvisó una descripción de los doce signos zodiacales con tanto éxito que acabó teniendo su propio programa.



La astrología es la "ciencia más antigua, las más venerada y la más atacada", subraya.



Las estrellas "no obligan" al ser humano, le "inclinan" y le ayudan a conocer su destino, señala Walter Mercado, quien se declara admirador de la "riqueza cultural" de España y menciona que conoció personalmente al violoncelista Pablo Casals y al pintor surrealista Salvador Dalí, que le regaló doce monedas, una por cada signo del Zodiaco.



El número doce está tan presente en su vida, según relata, que cuando empezó a triunfar con su horóscopo televisivo no paró hasta conseguir como patrocinador a una marca cuyo nombre tuviera una docena de caracteres: Westinghouse.



Sobre su actualmente revuelta tierra natal, "una isla pequeña con un gran corazón", el astrólogo dice que igual que predijo en su día que Ricardo Roselló iba a ser gobernador, también vaticinó que iba a renunciar y señala que lo importante ahora es escoger a personas con capacidad para "crear un nuevo Puerto Rico".

"Tengo fe absoluta en que la decisión va a ser la correcta", asegura Mercado, quien considera muy importante para un artista cultivar el misterio y pone como ejemplo a Greta Garbo.