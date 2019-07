Exesposa de Paul McCartney gana caso de libelo contra tabloide británico

LEA TAMBIÉN

Heather Mills, exesposa del músico Paul McCartney, ganó este lunes 8 de junio del 2019 un caso de libelo contra el clausurado tabloide británico News Of The World, por las interceptaciones ilegales a su teléfono móvil efectuadas por periodistas de ese diario durante años.

La activista y empresaria, que estuvo casada con el 'beatle' entre 2002 y 2008, y su hermana Fiona recibieron una "suma sustancial", no desvelada, así como una "disculpa formal" del grupo propietario del periódico durante una audiencia judicial celebrada en el Tribunal Superior de Londres para cerrar el caso.



Al término de la vista, Mills se congratuló de haber ganado "el mayor acuerdo por libelo en la historia legal del Reino Unido" por lo que calificó de "sucia campaña" del grupo News Group Newspapers (NGN), que incurrió en "escuchas ilegales, invasión de privacidad, y publicación de incontables falsedades y mentiras entre 1999 y 2010".



En representación de NGN, el abogado Ben Silverstone ofreció a las demandantes sus "sinceras disculpas" dada la "angustia ocasionada por la invasión de su privacidad por parte de individuos que trabajaban para o en favor de News of The World".



"El acusado acepta que dicha actividad nunca debería haber sucedido y que no tenía derecho a entrometerse en las vidas privadas de Heather Mills o Fiona Mills de esa manera", agregó el letrado en la vista.



Por su parte, representando a la exesposa de McCartney y a su hermana, el abogado David Sherborne recordó cómo sus defendidas "estuvieron y continúan estando profundamente disgustadas por las sostenidas y repetidas invasiones de privacidad por parte de personas que trabajaban o actuaban en nombre de News Of The World".

Agregó que sus clientes consideran que la publicación de artículos en los periódicos de NGN sobre las demandantes "tuvieron un efecto gravemente corrosivo en sus relaciones con amigos y familia, algunas de la cuales nunca han podido repararse".