Exactriz de cine para adultos reveló su lucha contra la depresión

Aunque el cine para adultos crea una proyección de seguridad e inhibición, lo que sucede puertas adentro es otra realidad. Exactrices como Olivia Nova, Olivia Lua, Yuri Beltrán, August Ames y Shyla Stylez han relatado cómo el exceso de trabajo y las adicciones devinieron en depresiones crónicas. El 3 de septiembre del 2019, la exestrella Jenna Jameson también confesó cómo luchó contra la enfermedad tras haber trabajado más de 15 años en la industria.

“Fue agotador. Cuando cumplí 40 años, me sentía vacía. Pero lo escondía bien”. Así inicia el relato de la exactriz, que se sinceró en su cuenta de Instagram. Jameson recordó que cuando era más joven se sentía afectada porque escuchaba cada una de las opiniones que su entorno vertía sobre su apariencia física. “Criticaban mi aspecto, mi talento, mi personalidad, incluso mis habilidades para afrontar los problemas ...y las ajusté para complacer a las personas”, dijo la exactriz.



Con ayuda, Jameson de 45 años logró recuperarse poco a poco. “En los últimos años he hecho un inventario, he comenzado a vivir mi vida por mí, y lentamente, la verdadera Jenna ha vuelto a la vida”, contó la artista a sus más de 300 000 seguidores.



Jameson decidió afrontar la patología, que afecta a cerca de 300 millones de personas en el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con ayuda profesional. Su motivación fue salir adelante junto con sus pequeñas hijas. “Tenía miedo de mostrarme tal cual soy. Vulnerable y defectuosa. Amo a la verdadera Jenna. Esta mujer es digna de la admiración de mis hijos. Por primera vez en mi vida...la tormenta ha terminado”, afirmó.



Su testimonio fue bien recibido por sus seguidores, quienes la alentaron y felicitaron por su proceso de sanación. La usuaria @mmadisonmorgan comentó: “Espero que sepas que existimos personas que podemos ver la Jenna real. En realidad, es increíble ver cómo has crecido. Gracias por tu transparencia. Nos inspira”.

El seguidor @mattjay50tsj también compartió su experiencia en la publicación. “Te admiro. Después de haber perdido a mi hija por una sobredosis de droga, caí en el alcoholismo. Tu viaje hacia la sobriedad me inspiró. No he bebido hace nueve meses. Todavía lidio con la soledad pero espero lograr crear un cambio como el tuyo”, dijo.



La de Jameson es una historia de resiliencia. Tras haber dejado el cine para adultos en noviembre del 2010, la madre decidió asentarse en la localidad costera Huntington Beach, ubicada en California (Estados Unidos).