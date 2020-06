¿Menores de 20 tienen la mitad de posibilidades de contraer covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los menores de 20 años tienen la mitad de posibilidades de contraer el covid-19 que el resto de la población, según un estudio publicado este martes 16 de junio del 2020 que sostiene que cuatro de cada cinco jóvenes no presentan síntomas.

La investigación, publicada en la revista médica Nature Medicine Journal, podría alimentar la reflexión de las autoridades sobre la conveniencia de reabrir las escuelas a medida que sus países salen del confinamiento.



Expertos de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical desarrollaron unos modelos de transmisión de la covid-19, según la edad, basados en datos como la tasa de infección y la gravedad de los síntomas en seis países: Canadá, China, Corea del Sur, Italia, Japón, Singapur.



Concluyeron que los menores de 20 años tienen la mitad de posibilidades de contraer la enfermedad que los mayores.



También hallaron una amplia brecha de casos sintomáticos, según la edad: solo 21% de los jóvenes de entre 10 y 19 años pueden presentar potencialmente síntomas, comparado con 69% de los mayores de 70.



Los investigadores simularon luego brotes de covid-19 en 146 capitales del mundo para determinar si el cierre de escuelas afectaba la propagación de la enfermedad.



Al contrario que los brotes gripales, cuya transmisión puede reducirse de forma significativa si se cierran las escuelas, los autores señalaron que la medida no tiene ningún impacto en el caso del nuevo coronavirus.



“Abrir o no las escuelas es una cuestión complicada”, indicó la coautora del estudio, Rosalind Eggo. “Hemos suministrado algunas pruebas que indican una menor sensibilidad en los niños” a la covid-19, agregó.



Numerosos estudios mostraron que la covid-19 golpea principalmente a las personas mayores. Entre los niños, apenas hay casos aunque todavía no se sabe de cierto si se debe a que la contraen menos o es que no presentan síntomas.



Una de las explicaciones barajadas apunta a que los niños están mejor protegidos gracias a que habrían desarrollado una inmunidad cruzada, al estar más expuestos a otros tipos de coronavirus que los adultos.



Nicholas Davies, coautor del estudio, señaló por otro lado que su trabajo no permitió “evaluar hasta qué punto los casos asintómaticos son más contagiosos que los sintomáticos”.



“Hay algunas pruebas de que los individuos asintomáticos son menos contagiosos, y hay muchas de que tanto los asintomáticos como los presintomáticos son sin duda potencialmente contagiosos”, dijo.