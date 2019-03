Estudiantes de todo el mundo salen a la calle contra el cambio climático

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Si cambia el clima, ¿por qué no cambiamos nosotros?". Estudiantes de todo el mundo, de Hong Kong a Madrid pasando por Kampala, abandonaron hoy viernes 15 de marzo del 2019, las aulas y salieron a la calle a exigir medidas decisivas contra el calentamiento del planeta.

Wellington, Sídney, Bangkok, Atenas, Roma a medida que avanzaba la jornada, miles y miles de jóvenes iban sumándose a esta huelga estudiantil internacional impulsada por la adolescente sueca Greta Thunberg, para denunciar la inacción de los gobiernos.



"¡123 países!", tuiteó la joven, de 16 años. En total, estaban previstas unas 2 000 congregaciones en el planeta, según el sitio de la campaña FridaysForFuture.



Centenares de estudiantes secundaron a Thunberg, convertida en símbolo de este movimiento, frente al Parlamento de Estocolmo, donde la joven se ha venido plantando cada viernes en solitario desde hace varios meses para exigir a su gobierno que cumpla con los requisitos del Acuerdo de París de 2015.



"No soy el origen de este movimiento. Ya estaba allí. Solo requería una chispa para encenderse ", dijo Thunberg, mientras un manifestante agitaba una pancarta con un juego de palabras en alusión a su compañera, propuesta esta semana para el Premio Nobel de la Paz: "Make the planet Greta again" .



La promotora en Ecuador de esta iniciativa es Anahí Sánchez de 18 años. En entrevista con EL COMERCIO la joven cuenta que siempre ha estado involucrada en los temas sobre la naturaleza y que cuando notó que no había ninguna movilización en Ecuador decidió actuar.

Mañana estaremos en Sol dándolo todo en nuestro #15Mclimático pic.twitter.com/a3Yd3Y1tH3 — Fridays For Future Madrid (@FridayForMadrid) 14 de marzo de 2019



"No hay planeta B"



Nueva Zelanda fue el punto de partida, con manifestaciones de centenares de estudiantes, incluido en Christchurch, donde el sangriento atentado contra dos mezquitas llevó a la policía a acordonar el centro de la ciudad.



" Están destruyendo nuestro futuro" , "No hay un planeta B", rezaban algunas de las pancartas. La consigna más repetida fue: "Si ustedes no actúan como adultos, nosotros lo haremos" .



En Delhi, donde se reunieron unas 200 personas, Shagun Kumari, de 13 años, denunció que sus "ojos sufren por la contaminación ". "Quiero un aire que no afecte mis pulmones y agua limpia que no me haga enfermar" .



En Francia, donde miles de estudiantes se manifestaron en las principales ciudades, un grupo de jóvenes bloqueó durante tres horas la entrada de la sede del banco Société Générale en la Defensa, el barrio de negocios a las afueras de París, para denunciar su financiación de proyectos nocivos para el clima.



Algunos agitaban pancartas mientras otros cantaban "¡No nos miren, únanse a nosotros!".

Marchas por el ambiente en el mundo En Berlín, una niña lleva entre sus manos un muñeco de felpa en representación del daño a los osos polares causado por el calentamiento global. Foto: AFP Miles de personas lanzan la representación de un globo terráqueo durante la manifestación en Suecia. Foto: AFP Roma: muestra la preocupación del calentamiento global con la leyenda 'Nuestra casa está en fuego' junto con las afecciones que está causando a animales, plantas y seres humanos que habitan en el planeta. Foto: AFP Nueva Delhi: niños recorren las calles con pancartas de mensajes y dibujos del planeta Tierra. Foto: AFP Uganda se une a la manifestación por el ambiente que pide dar inicio a un cambio en la protección y cuidado del planeta. Foto: AFP París: los jóvenes protestan por las especies en peligro de extinción y el mal uso del plástico que termina siendo arrojado al mar. Foto: AFP Londres: estudiantes se toman las afueras del Palacio de Buckingham, pidiendo apoyo en la marcha por el planeta. Foto: AFP Hong Kong llena sus calles con miles de estudiantes que desean tener un futuro y presente nuevo, disfrutando las maravillas naturales que ofrece el planeta. Foto: AFP Estocolmo-Suecia : rostros pintados con colores de la Tierra salen a la manifestación 'Friday's for future' por iniciativa de la activista Greta Thunberg. Foto: AFP Australia: está presente en el apoyo contra el medio ambiente, mostrando en carteles la leyenda " No hay planeta B". Foto: AFP Berliín: jóvenes juntan sus manos en señal de respaldo y cuidado del Planeta. Foto: AFP Roma: en la manifestación se muestra carteles con la frase "el tiempo del cambio es ahora". Foto: AFP ver en pantalla completa



Encontrar al pez



En Londres, miles de jóvenes marcharon desde Downing Street hasta el Palacio de Buckingham, donde algunos se encaramaron a una estatua gigante frente a la entrada.



En España, Madrid fue escenario de una marcha donde se denunció que hay "Más plástico que sentido común" . En Barcelona, una pancarta invitaba a "encontrar el pez" en un dibujo del mar en que abundaban las botellas de plástico.



Muchos jóvenes no acudieron a clase en Uganda, un país que "sufre deslaves, inundaciones, donde la gente muere debido al cambio climático", denunció a Leah Namugera, de 14 años, durante una protesta en la concurrida carretera entre Kampala y Entebbe.



Algunos responsables trataron en varias ciudades de persuadir a sus estudiantes de no hacer huelga, pero estos esfuerzos fracasaron en su mayoría.



En Nueva Zelanda, las escuelas advirtieron que marcarían la ausencia de los estudiantes que faltaran a clase.}



Manifestarse en vez de estudiar



En Australia el ministro de Educación, Dan Tehan, también cuestionó las protestas.



"Que los estudiantes abandonen las escuelas durante el horario de estudios para protestar no es algo que deberíamos estimular", dijo el ministro.



Pero los activistas recibieron el apoyo de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.



"No subestimen el poder de nuestra voz ", dijo la líder de 38 años a los estudiantes en el parlamento esta semana. " Muy a menudo decimos que para tener un impacto debemos tener la edad para votar. Este no es el caso", indicó.



Varios alcaldes de la alianza de ciudades C40 contra el cambio climático, como los de París y Milán, también brindaron su apoyo.



El calentamiento sigue adelante



A pesar de 30 años de advertencias sobre las graves consecuencias del calentamiento global, las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron niveles récord en 2017 y el año pasado.



La mayoría de científicos está de acuerdo en que al ritmo actual, el planeta puede convertirse en el futuro en un lugar inhabitable.



"Sobre el cambio climático, tenemos que reconocer que hemos fallado" , dijo Thunberg ante la clase dirigente mundial en Davos en enero.



El Acuerdo de París exige contener el aumento de la temperatura del planeta "por debajo" de +2 ºC e idealmente + 1,5 ºC respecto a la era preindustrial.



Pero el planeta está actualmente en camino de duplicar esa cifra. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU advirtió en octubre que solo una completa transformación de la economía global y de los hábitos de consumo podría impedir una catástrofe climática.