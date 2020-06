Estos son los estrenos que trae Netflix para julio del 2020

LEA TAMBIÉN

El gigante del streaming Netflix presentó, en un video compartido en sus redes sociales, el catalogo de títulos que se estrenarán del 1 al 31 de julio de 2020 en su plataforma.

En la publicación del 24 de junio de 2020 hay una variada cartelera de películas y series para todos los gustos. Entre acción, drama, terror, comedia, documentales, realities y temas para toda la familia son los géneros que se podrán disfrutar.



Algunas de las series que llegan con nuevas temporadas son 'The Umbrella Academy' con la segunda temporada, 'The protector': cuarta temporada,' Las chicas del cable': temporada final parte 2, 'Jane the Virgin' : temporada 5 y 'How to sell drugs online (fast)': temporada 2.