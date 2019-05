Las estrellas de 'The Big Bang Theory' inmortalizan sus huellas en Hollywood

LEA TAMBIÉN

Las estrellas de la serie 'The Big Bang Theory' inmortalizaron este miércoles 1 de mayo de 2019 sus huellas y firmas en cemento frente al Teatro Chino de Los Ángeles (EE.UU.), que está situado en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Los actores Johnny Galecki (Leonard, en la comedia televisiva), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) y Mayim Bialik (Amy) fueron los protagonistas de esta ceremonia en la que se rindió homenaje al legado de 'The Big Bang Theory', que se despedirá del público el próximo 16 de mayo tras doce temporadas en antena.



"Es difícil disolver una familia después de doce años", dijo hoy Chuck Lorre, el creador de esta serie.



Además, Jim Parsons dijo que este tributo fue "muy emocionante" y "el más increíblemente perfecto fin" para "The Big Bang Theory".



"Este es el mejor reparto del mundo. Me siento muy honrada de estar aquí y de haber sido parte de esta experiencia", aseguró, por su parte, Kaley Cuoco.



La cuenta oficial en Instagram de la serie publicó el martes una fotografía en blanco y negro en la que aparecían estos siete intérpretes en el último día de rodaje de 'The Big Bang Theory'.

El elenco de la serie 'The Big Band Theory' de izquierda a derecha: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch. Foto: AFP



Emitida en la cadena CBS en Estados Unidos desde 2007, 'The Big Bang Theory' se convirtió en los últimos años en una de las comedias televisivas más populares y seguidas en todo el mundo.



La premisa de la serie presenta a dos extraordinarios físicos, brillantes en la ciencia pero pésimos en las relaciones personales, que se encontraban con una nueva vecina en su edificio.



'The Big Bang Theory' lanzó la carrera de intérpretes como Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y, especialmente, Jim Parsons, quien por su aplaudida interpretación del singular Sheldon Cooper ganó un Globo de Oro y cuatro premios Emmy al mejor actor de una serie de comedia.



Los cinco intérpretes principales de la serie (Parsons, Galecki, Cuoco, Helberg y Nayyar) ganaban USD 900 000 por episodio, de acuerdo a una información del medio especializado Variety de febrero de 2017.



No obstante, los cinco protagonistas aceptaron rebajas en su sueldo, que llegó a alcanzar el millón de dólares por episodio, para compensar los salarios de Mayim Bialik y Melissa Rauch, actrices secundarias del show pero cada vez con mayor peso en la historia.

El rol de Sheldon Cooper dio pie a un 'spin-off' (serie derivada) titulado 'Young Sheldon' acerca de la infancia de este personaje, que comenzó a emitirse en 2017.