Estrella de OnlyFans acusa a colegio privado de expulsar a su hija por su contenido para adultos

El contenido explícito de la celebridad le costó a su hija el ingreso a una escuela privada.

Lauryn ‘Pumpkin’ Efird, exintegrante del programa ‘Here Comes Honey Boo Boo’, denunció públicamente que su hija de ocho años fue rechazada por una escuela privada en Georgia a causa del contenido explícito que publica en OnlyFans.

La institución educativa le comunicó a la influencer de 26 años que su actividad en OnlyFans no se alineaba con los valores del centro escolar, desatando su indignación.

La denuncia pública y la postura de la madre

A través de un extenso mensaje en , Efird criticó la falta de transparencia del establecimiento.

La joven explicó que buscaba transferir a su hija Ella Grace a un colegio privado por requerir un programa más exigente, habiendo completado los pagos, visitas e intercambios con admisiones sin advertencias previas.

No obstante, tras ser convocada a una reunión donde le revocaron el cupo a la menor, lamentó el trato recibido:

“Creo que Ella merecía algo mejor que estar sentada afuera en la oficina principal, completamente ajena a que estaba siendo rechazada de una escuela a la que tenía tantas ganas de asistir por la presencia en redes sociales de su madre”.

Tras el incidente, confirmó a Daily Mail que educará a su hija en casa y defendió su fuente de ingresos argumentando que prefiere explicarle a sus hijos cómo gana dinero antes que justificar su ausencia por trabajo.

Creadora de OnlyFans acusa a escuela privada de rechazar a su hija por su contenido.

¿Cuánto gana Lauryn ‘Pumpkin’ Efird en Only Fans?

Desde su ingreso en marzo, la creadora de contenido reveló que genera entre 14.000 y 15.000 dólares diarios en OnlyFans.

Efird detalló a TMZ que acumuló más de 500 000 dólares en su primer mes mediante suscripciones y contenido exclusivo, una decisión económica que provocó posturas divididas en su familia y llevó a su madre, June Shannon, a opinar: “No todo el dinero es buen dinero”.

El caso reabre el debate en la opinión pública sobre los límites entre la vida profesional de los padres en el ámbito digital y las repercusiones escolares de sus hijos.

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