Escritor Raúl Vallejo advierte que sin familias lectoras los niños no leen

El escritor ecuatoriano Raúl Vallejo, premio de la Real Academia Española (RAE) 2018, advierte que "si no hay familias lectoras no va a haber niños lectores", y que ha llegado el momento de fortalecer a las bibliotecas en Ecuador.

"Es importante que los padres y las madres lean libros y les cuenten cuentos a sus hijos", subrayó el autor natural de Manta, que el jueves se alzó con el Premio RAE de este año con su novela 'El perpetuo exiliado'.



Vallejo consideró que en un país con índices de lectura muy bajos, en relación a otras naciones vecinas de la misma región, los hábitos deben emanar del ámbito familiar y que "si no hay familias lectoras, no va a haber niños lectores".



Reconoció que se trata de "un problema complejo", aunque las autoridades tratan de fomentar el gusto por los libros entre la población con planes de lectura, esfuerzos editoriales importantes y la convocatoria de ferias como las de Quito y Guayaquil, que reunieron en sus últimas citas unas 110 000 y 30 000 visitantes, respectivamente.



Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Cultura lleva a cabo un plan nacional del libro y la lectura, Vallejo consideró que la iniciativa debería recibir el impulso de un plan de fortalecimiento de las bibliotecas.



"En el Ecuador se transformó la red vial, las carreteras, escuelas, hospitales, pero creo que las bibliotecas no. Creo que es el turno de las bibliotecas", insistió.



Y defendió que se destinen recursos para apoyar una red de bibliotecas, mayores plazas para bibliotecarios, porque estos espacios comunitarios cree que son aquellos en los que "la gente se acerque sin miedo a los libros".



Vallejo ha sido ministro de Educación y Cultura con tres presidentes ecuatorianos: Rodrigo Borja Cevallos, Alfredo Palacio y Rafael Correa.



Para algunos críticos es uno de los máximos exponentes de la literatura ecuatoriana.



Tiene previsto asistir el próximo lunes en la Feria del Libro de Montevideo, donde Ecuador participa como invitado de honor.