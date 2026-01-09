Bruno Mars vuelve a ocupar titulares internacionales con un anuncio que marca una nueva etapa en su carrera musical.

El artista inicia el 2026 con señales claras de un regreso esperado por sus seguidores.

Un regreso que se construye paso a paso

Bruno Mars confirmó el estreno de nueva música tras varios años sin lanzar un álbum en solitario.

El anuncio llegó luego de una etapa enfocada en colaboraciones y presentaciones especiales.

Desde 2016, con ’24K Magic’, el cantante no había presentado un disco propio.

Aun así, su presencia en la industria musical se mantuvo activa y constante.

El primer adelanto ya está disponible

Este viernes, 9 de enero de 2026, Bruno Mars lanzó I Just Might, el primer sencillo oficial de su nuevo proyecto discográfico.

La canción marca el inicio formal de una nueva era musical.

El tema llegó acompañado de un videoclip con estética retro.

En él se refuerzan las influencias funk y soul que han caracterizado su sonido más clásico.

Una frase que encendió a los fans

Con el estreno del sencillo, el propio artista celebró el momento con un mensaje directo. “¡Es hora de la fiesta! El autoproclamado Señor Aura ha vuelto”, escribió Bruno Mars.

La frase fue interpretada como una declaración de intenciones.

El cantante apuesta por el ritmo, la energía y el buen ánimo que lo hicieron destacar.

Buen recibimiento en plataformas

La recepción inicial de I Just Might ha sido positiva entre los seguidores.

Las plataformas de streaming registraron alto interés desde las primeras horas.

En solo nueve horas el video logró 1 852 395 vistas en YouTube.

La producción pulida y la energía renovada de Mars fueron algunos de los aspectos más comentados.

El sencillo funciona como carta de presentación del nuevo disco.

El álbum que marca el regreso

Bruno Mars confirmó que su próximo álbum se titula ‘The Romantic’.

El lanzamiento está previsto para el 27 de febrero de 2026 bajo Atlantic Records.

Este trabajo será su cuarto álbum de estudio en solitario.

También será el primero en más de una década, lo que lo convierte en uno de los regresos más esperados del año.

