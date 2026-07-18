Erling Haaland acepta la cena con Tom Holland tras invitación

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, respondió a la invitación a cenar de Tom Holland, el actor famoso por interpretar a Spider-Man.

Esta situación se hizo pública cuando Holland reveló que había enviado un mensaje al futbolista tras verlo en una suite de hospitalidad durante el Gran Premio de Mónaco del mes pasado.

La historia detrás de la invitación

En su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Holland explicó:

“Pensé en intentarlo, así que le envié un mensaje. Nunca imaginé que hablaría de esto en televisión en vivo, pero aquí estamos”.

Sin embargo, Holland también compartió que no recibió respuesta alguna de Haaland: “Le voy a escribir y lo voy a invitar a cenar.

Pero nunca respondió. Ni una excusa, ni un ‘Estoy ocupado esta noche, tengo un partido’. Nada”.

La broma sobre el Mundial

Cuando Fallon preguntó si la invitación seguía vigente, Holland bromeó sobre la victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026:

“No creo que quiera cenar conmigo después de lo que pasó el otro día”.

A pesar de esto, tras la difusión del video donde Holland cuenta la historia, Haaland finalmente aceptó la invitación.

La respuesta de Haaland

En su respuesta a través de Instagram en la cuenta de The Tonigth Show, Haaland escribió: “Acepto la invitación a cenar, @tomholland2013. Un poco tarde… ¡Solo dime dónde!”.

Este intercambio generó gran interés entre los fanáticos de ambos, quienes esperan ver cómo se desarrolla esta cena.

La versión de Haaland

Haaland había mencionado anteriormente su versión del relato en el programa noruego A Legt.

Dijo: “Esto es un poco vergonzoso, para ser completamente sincero. Estábamos en la Fórmula 1, en Mónaco, y recibí un mensaje.

No veo muchas películas, así que no sé quiénes son muchas de esas personas”.

Además, agregó: “Alguien me preguntó si quería salir a cenar, pero como no lo conocía, ni siquiera respondí. No quería contestarle a un desconocido”.

Intereses deportivos comunes

De acuerdo con Independent, el delantero noruego ha destacado en el Mundial con siete goles durante la campaña de su selección, que fue eliminada ante Inglaterra.

Por su parte, Tom Holland ha expresado ser aficionado del Tottenham desde niño y ha asistido a numerosos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

El salto de Tom Holland a la gran pantalla con ‘La Odisea’

Más allá de este divertido cruce con Haaland, Tom Holland vive un momento cumbre con el estreno de ‘La Odisea’.

En esta superproducción de Christopher Nolan, estrenada el pasado 16 de julio de 2026, el actor da vida a Telémaco junto a Matt Damon y Anne Hathaway.

Matt Damon como Odiseo y Tom Holland como Telémaco en ‘La Odisea’. • Foto: IMDb

Este papel no solo marca un hito en su carrera, sino que lo consolida como una de las figuras más versátiles y seguidas del cine actual.