Harley Quinn cuenta una historia (poco confiable) sobre ‘Birds of Prey’

La actriz nominada dos veces al Oscar, Margot Robbie, retoma el papel de Harley Quinn, para convertirse en la protagonista y narrar la historia de origen del grupo de antiheroínas conocidas como ‘Birds of Prey’. El filme se estrenó este viernes 7 de febrero en los cines de Ecuador. La actriz que debutó en el universo cinematográfico DC Comic con ‘Suicide Squad’ habla sobre su desquiciado personaje y el proceso creativo del largometraje.



¿Cómo te encontraste con los cómics de Birds of Prey? Tienes una historia con Harley, pero ¿qué te atrajo de estos otros personajes?

Hace cuatro años, mientras estábamos filmando ‘Suicide Squad’, tuve la sensación de que no iba a estar lista para dejar a Harley después de hacer esa película. Todavía había mucho material allí y tanto que podíamos investigar. Al leer los cómics como mi investigación para Harley, terminé leyendo muchos de los cómics de ‘Birds of Prey’. Y en ese momento también me preguntaba por qué no había más películas de acción femenina en el mundo, y pensé que ‘Birds of Prey’ sería una gran plataforma para eso.



¿Cómo comenzó el proceso creativo?



Empecé a hablar con una escritora, Christina Hodson. Había leído algo de su trabajo, incluso antes de que hubiera escrito ‘Bumblebee’, nos sentamos e inmediatamente nos llevamos bien en esa primera reunión. Ella también comenzó a leer los cómics y entendió la voz de Harley de una manera que sentí que muy poca gente podía. Parecíamos gravitar hacia las mismas cosas constantemente. Pero más que nada, queríamos contar una historia que tuviera un elenco femenino, que funcionara en el espacio de acción y comedia y no se sintiera formulista.

Margot Robbie vuelve a interpretar a la desquiciada antiheroína Harley Quinn en Birds of Prey. Foto: iMDb

¿Impredecible como la misma Harley?



Exactamente. Y algo más que quería hacer era trasladar la historia a cierta parte de Gotham, por un par de razones. Primero, comenzaba a sentirme bastante insensible hacia las ciudades que explotaban en las películas. Así que tenía la esperanza de adaptar el trama al nivel de la mafia o las pandillas, que siguen siendo apuestas de vida o muerte. Y también tiene la ventaja adicional de explicar por qué Batman no se zambulle en la cinta para salvar el día.



Entonces, ¿dónde estableciste la historia?



Realmente estamos operando en las afueras de Gotham. Bruce Wayne existe en Manhattan, pero Harley y las ‘Birds of Prey’ están en las afueras. Así que pensamos que las cosas podrían ser un poco más rudimentarias, un poco más desordenadas. No estamos en un distrito financiero pulido. Estamos en una especie de versión sucia, divertida y colorida de Gotham, porque estamos en las periferias.



Como productora, ¿Por qué decidiste traer a la directora Cathy Yan a este mundo que Christina y tú estaban construyendo?



Estábamos buscando a esa persona que pudiera entrar al proyecto y comprender el material, tener ideas sobre cómo elevar lo que ya estaba en el papel, honrar los cómics y a los personajes y hacer que esta trama loca funcione. Y es una tarea difícil. Había visto ‘Dead Pigs’ por esa época, que es una película que Cathy hizo, su primera película, y fue fantástica. Tenía un gran elenco y todos tuvieron su momento en la pantalla y eso era lo que íbamos a necesitar en ‘Birds of Prey’. El mundo del filme tenía un estilo y un tono particulares, lo cual es, nuevamente, algo fácil de pedir y algo difícil de transmitir cuando eres cineasta, creo. Estaba realmente impresionada con esa película y cuando Cathy entró tuvo una interpretación increíble del material.

En la historia, ¿qué está pasando con Harley y los demás cuando los conocemos?



Antes que nada, Harley vuelve a la soltería, que naturalmente maneja ‘bastante bien’. Al mismo tiempo Roman Sionis es un personaje que está ganando control y poder en Gotham. Pertenece a una clase privilegiada, pero ha sido expulsado de la compañía de su familia y tiene un conflicto al respecto. Entonces, su plan es consolidar un territorio de pandillas y para eso necesita el diamante Bertinelli, que aseguraría su reinado en el East End, que sería el último paso hacia las grandes ligas de Gotham.



¿Cómo encaja Harley Quinn en esta heroica pandilla de chicas?



Toda esta película es realmente una historia de origen y una plataforma para que las ‘Birds of Prey’ se unan. Reconocí la cantidad de apoyo de los fanáticos detrás de Harley. Lo cual fue increíble y un gran regalo, pero quería que eso sucediera para otros personajes femeninos de DC, porque hay muchos, y son increíbles.



Una de las mejores cosas de tu personaje es que es previsiblemente impredecible



Exactamente, y es por eso que es tan divertida interpretarla. Ella es tan impredecible. Me da todas las opciones del mundo como actriz. Puedo hacer cualquier cosa en una escena cuando interpreto a Harley y es un sentimiento muy divertido y estimulante. Algo que dije es que ella debería comenzar esta película en un lugar y pasar por todo este torbellino de eventos y que al final de la película siga siendo la misma Harley. Eso es lo que me encanta de ella, simplemente es quién es y aprende cosas en el camino, pero al día siguiente seguirá cometiendo el mismo error.

¿Qué experiencia pueden obtener los espectadores de esta película?



Quiero que se diviertan y quiero que experimenten el mundo a través de los ojos de Harley. Durante dos horas vas a escuchar su versión de los eventos. Ella es nuestra narradora y hace un trabajo terrible. Es una narradora muy poco confiable. A menudo dice algo que contradice por completo lo que se está viendo en la pantalla. Su personalidad está arraigada en cada escena, en la forma en que cuenta esta historia y cómo se desarrolla el cine. Es un poco excéntrico, muy colorido, divertido, peligroso, violento. Es Harley.