Diego Jara: ‘El presupuesto para Fiestas de Quito es bajísimo’

Diego Jara nació en Quito, en 1972. Desde los 13 años está vinculado con la producción de eventos y espectáculos. Ha trabajado con artistas musicales de pop y rock como Tercer Mundo, Pancho Terán, Sobrepeso, Kiruba, Pamela Cortés y Verde 70. Fue director de medios de Team Producciones. En los últimos años se dedicó a la asesoría de artistas locales. Es el nuevo Secretario de Cultura del Municipio de Quito.

¿Qué visión tiene sobre la cultura en la ciudad?

Creo que todos tenemos que seguir educándonos para entender que la cultura no solo está en la parte musical, artística o escénica, sino que la cultura también implica llevarse bien entre la gente, no botar basura o recoger los desechos de las mascotas. Creo que siempre será necesario reforzarla a nivel del público.



¿Cuál es el presupuesto que tiene la Secretaría de Cultura para este año?

Tenemos un presupuesto de USD 16 000 000. De este valor USD 3 900 000 va a la Fundación Teatro Sucre y USD 3 500 000 va la Fundación Museos de la Ciudad. El 75% del dinero que nos queda es para pagar sueldos y el resto, que es muy poco, para la gestión.



¿Cuál es el impacto real que ha tenido Quitunes en estos dos meses?

Cuando nosotros llegamos, los lunes por la tarde, esto era un desierto. Quitunes es una iniciativa que pretende demostrar que sí se puedan vivir las artes en el Centro de Quito en un día laborable. Está confirmado que todos los lunes del año, durante toda la administración del alcalde Yunda, vamos a tener este proyecto.



En el contexto de esta iniciativa, ¿cuál es su criterio sobre la gratuidad en el arte y la cultura?

Pienso que las artes y la cultura tienen que ser rentables para la gente que vive de ellas. Creo que todas las actividades deberían tener un costo para que los artistas se sientan respaldados. Los artistas, como el resto de gente, deben tener una vida y una vejez digna.



¿Está a favor de que se apruebe la ordenanza municipal para el uso de los espacios púbicos por parte de artistas y gestores?

Hay una proyecto de ordenanza que se viene construyendo desde hace cinco años pero aún no ha sido aprobado. En ese sentido, siento que es momento de ordenar la casa.



¿Recibió una casa desordenada?

En realidad no recibí una casa desordenada, pero tampoco recibí una cosa perfecta. Si me pregunta sobre el anterior secretario, siento que tuvo muchísimos problemas. Hay que entender que a veces el tiempo no alcanza o que no se cuenta con el apoyo político para terminar las cosas.



La anterior administración trabajó la programación a través de convocatorias, ¿eso va a mantenerse?

Para Agosto Mes de las Artes hubo una convocatoria y también solicitudes puntuales de gente valiosa. La programación ya está armada pero las convocatorias quedaron abiertas. A la gente que no se la contrató ahora se la va a contratar después. Una de las artistas que ya participó de la agenda es Taki Amaru de Mafia Andina, una artista que rapea en quichua.



¿Hay un centralismo cultural en Quito?

Creo que sí había un centralismo cultural y pienso que eso no está mal, pero también es bueno regresar a ver al resto.



En relación con las Fiestas de Quito, ¿cómo se va a manejar el presupuesto para este año?

El presupuesto para Fiestas de Quito es bajísimo. El montó que me dejaron no llega a los USD 200 000. Este año vamos a enfocarnos en las parroquias y los barrios. Mi visión personal es que es necesario volver a las mingas y las fiestas de barrio, que la gente se vuelve a juntar entorno a los vecinos. Vamos a pedir una reforma al presupuesto si se logra concretar también hay que traer a artistas internacionales. Si los trae todo el mundo por qué Quito no los va a traer.



¿Por qué decidieron retomar el nombre de Agosto Mes de las Artes?

Hay una ordenanza. Nunca tuvo que haber mutado de nombre. Si la ley dicta que esto se llama Agosto Mes de las Artes, no entiendo para qué se inventaron otros nombres.



¿Cómo activar la economía cultural nocturna en la ciudad?

Siento que el tema de la hora Borojó tiene que hacerse. Pero para llegar a eso hay que entender que parte de la cultura interna y externa de un país funciona cuando se atrae al turismo de todas partes.



¿Existe un plan para activar el arte y la cultura en las estaciones del Metro?

El Municipio ya está trabajando en la Cultura Metro, que es algo que alcalde Yunda ya ha mencionado en varias oportunidades. Hay técnicos que han estado en el metro de Medellín, Buenos Aires y París que están haciendo estudios.