Andrés Cepeda: ‘Trece’ es un disco con varias influencias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En exactamente una semana, Andrés Cepeda vuelve a la escena musical. Tras cinco años de su último álbum, el cantautor colombiano presenta ‘Trece’, un disco que mantiene su impronta romántica, pero en el cual también se pueden escuchar ciertos guiños a las nuevas tendencias musicales de América Latina.

Previo al lanzamiento del disco, y en medio del confinamiento en el que vive por este momento, Cepeda cuenta cómo ha sido esta última etapa musical y cuáles son los desafíos que tomó para este álbum.



¿Cómo ha sido este tiempo de cuarentena?

​

En la mayoría de nosotros hubo muchos cambios en nuestra rutina, en nuestra manera de vivir. Es un momento en el cual todos tenemos que aprender a adaptarnos.



Yo en casa tuve que traer a mi equipo de grabación y para poder componer y grabar sin problemas. En nuestro caso, además de la música, también trabajamos con clientes que quieren tener emisiones o mensajes positivos que acompañen a la gente durante esta época.



¿Cómo ha sido tu relación con la música en esta época de cambios?



Cuando empezó la cuarentena, hicimos el concierto en la casa. También hice una grabación de un sencillo acústico desde el estudio. Estamos tratando que nuestros fans estén entretenidos y en sus hogares. Y parece que nos ha dado resultado: más de un millón de personas han visto este sencillo y, además, me gustó mucho el formato. Es una experiencia distinta a lo que fue un álbum. Es por eso que todos vamos a ver a artistas con ideas creativas y con este tipo de propuestas. Es una etapa más interactiva e innovadora.



¿Cuál fue tu idea detrás de ‘Trece’?



Quería hacer un disco en dos partes. Mi idea era contactar a colegas que escriben música e intercambiar ideas y conciertos. Para este álbum, la propuesta estaba dividida en dos partes. En la primera, los músicos invitados ponen su estilo a las canciones y luego las interpretamos en conjunto. Ya en la segunda etapa, quise hacer algo más en solitario y en estudio, como reflexionando lo que pasaba en mi vida y en esas relaciones musicales que mantuve con los artistas de la primera mitad del disco.



¿Pero cómo fueron apareciendo los nombres de esos artistas?



A cada uno lo escogí por una razón específica. Cada uno tiene características propias que los hacen únicos. En el caso de Morat, por ejemplo, me gustó el manejo de la parte vocal. Sus arreglos convierten a las canciones en una sumatoria de voces con sensaciones emotivas.



De los chicos de Monsieur Periné me gustó lo que hacen con unos sonidos que no uso habitualmente; son instrumentos que, gracias a la interacción con ellos, ahora los puedo usar en mi música.



Con Cali y El Dandee aprendí a usar el rap en una balada. En fin, han sido experiencias enriquecedoras y muy diversas con todos los músicos que nos unimos para este disco.

Entonces no encontraremos al tradicional Cepeda.



Vas a encontrar canciones de pop. Hay también algo más tropical y un poco de influencias mexicanas. Hay ciertos elementos de canciones y estilos que formaron parte de mi trayectoria. Asimismo, hay sonidos que han caracterizado mi carrera. Y junto a esto se encuentran esas nuevas influencias que he descubierto en estos años.



¿Y por qué ‘Trece’?

​

Porque es el decimotercer álbum (entre su carrera de solista y como parte del grupo Poligamia). Me pareció interesante porque hay muchas supersticiones del número.



El artista.

​

Andrés Cepeda es un cantante y compositor bogotano de 46 años. ‘Trece’ es su octavo álbum de estudio y el primero que graba luego de cinco años.