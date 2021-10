‘You’, todo lo que hay que saber sobre la tercera temporada

Gabriel Flores (I)

Existen numerosas relaciones tóxicas y retorcidas en el mundo de la televisión, pero ninguna que haya atrapado tanto, en los últimos años, como la que protagonizan Love (Victoria Pedretti) y Joe (Penn Badgley), los estelares de ‘You’; la serie de Netflix que este viernes 15 de octubre del 2021 estrena su tercera temporada.

Lo que hasta el momento se sabe de la nueva entrega está condensado en el tráiler, un video con más de 80 millones de reproducciones, que muestra la nueva faceta de esta pareja; un dúo de asesinos psicópatas que intentan vivir una vida ‘normal’, la de padres amorosos.

“De mi historial de miedos este el mayor de todos. Siempre he creído en la chica ideal, pero ser tu padre, me está cambiando. Por ti me mudaría a un barrio sin alma, por ti me casaría con el monstruo, tu madre, qué podría salir mal”, suelta la voz en off de Joe, en los primeros segundos del video.

Lo que viene después es lo inevitable: Joe encuentra otra mujer con la que obsesionarse, su vecina, una mujer casada y con una vida profesional exitosa. Lo nuevo de esta temporada es que a su lado estará Love, una asesina sin escrúpulos que no maneja nada bien sus celos.

Entre los personajes que estarán envueltos en esta nueva trama está Natalie, la nueva vecina de Love y Joe; Sherry (Shalita Grant), una madre influencer que se hará amiga de Love; Cary (Travis Van Winke), un hombre millonario que se convertirá en el nuevo amigo de Joe; y Marienne, una bibliotecaria que intenta crear un futuro mejor para su hijo.

Con la vuelta de Love y Joe sabemos que regresarán el amor tóxico y los asesinatos. Lo que aún es incierto es si regresarán los libros, obras que en la primera y segunda temporada acompañaron a varios de los personajes.

Entre esos libros, con los que varios televidentes armaron su lista de recomendaciones, están ‘Personajes desesperados’ de Paula Fox; ‘Los tres mosqueteros’, o ‘El conde de Montecristo’ de Alejandro Dumas; ‘Ozma de Oz’ de L. Frank Baum; o ‘Cumbres borrascosas’ de Emily Brontë.

‘You’ tiene una conexión de origen con el mundo de la literatura. Las dos primeras temporadas de la serie están inspiradas en los libros de Caroline Kepnes: ‘You’ (2014) y ‘Hidden Bodies (2016); y la tercera en ‘You love me’, el nuevo libro de esta escritora estadounidense.

Aunque los guionistas han incluido nuevos giros a la trama -en la versión literaria Joe va a la cárcel- han mantenido el espíritu de la historia escrita por Kepnes, una trama que en el tráiler está acompañada del cover de un clásico de los años 90, Baby one more time de Britney Spears.