Una artista del reconocido Circo del Sol (Cirque du Soleil) resultó herida durante un acto que realizaba en Portland, Oregón, en Estados Unidos.

El espectáculo internacional ‘Kooza’, que reúne música, danza y actos circenses, transcurría con normalidad la noche del sábado 24 de agosto de 2024, hasta que ocurrió el percance pasadas las 19:00.

Una de las acróbatas del show encantaba a los asistentes con su talento, cuando sorpresivamente perdió el control del arco aéreo que dominaba y cayó desde varios metros sobre el escenario.

Ante la preocupación de los espectadores por el golpe que se llevó la artista, miembros del ‘staff’ la socorrieron mientras llegaba una ambulancia.

La empresa de relaciones públicas que estaba a cargo de la promoción del show informó horas después el estado de salud de la acróbata.

Según detalló la promotora, la artista fue trasladada a un hospital, y luego revisada. “Ella está consciente y estable”, señaló la compañía RWest.

“La salud y seguridad de nuestros empleados es siempre nuestra máxima prioridad. Elogiamos la rápida respuesta de nuestro equipo a la situación, y apreciamos el apoyo y la preocupación del público”, añadió Megan McWilliams, representante de la empresa.

El comunicado recogido por el medio ABC, también informó que la artista “será supervisada por los equipos médicos y técnicos de ‘Kooza’ para determinar cuándo puede volver al espectáculo“.

La caída quedó registrada en videos grabados por los asistentes al show.

En las imágenes se observa como la virtuosa mujer vestida de rojo cae mientras realizaba unos peligrosos giros en el aire.

Shocking footage shows the moment a Cirque du Soleil aerial hoop artist falls during their performance at KOOZA in Portland, Oregon.



The artist was taken to a hospital, a public relations firm for the show said. She was conscious and stable. https://t.co/EKYXyxadcA pic.twitter.com/cAC7wpfiTv