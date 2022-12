‘Spider Man: Across the Spider-Verse’ tiene nuevo villano

El multiverso de ‘Spider Man’ sigue su curso y ya se han realizado nuevos anuncios para ‘Across the Spider-verse’, pues uno de los productores de la cinta anunció el villano que que se tomará las producciones de Sony a partir del próximo año.

De partida el enemigo de ambas películas será ‘The Spot’, un personaje creado en las comics del héroe arácnido de los 80, y que cuya voz correrá a través de la interpretación del actor Jason Schwartzman.

“The Spot es un villano interesante porque parece ser un chiste, pero cuando miras realmente a sus poderes ves que hay un potencial increíble”, explicó el director Kemp Powers.

The next Spider-Man movie is coming to theaters June 2023. Watch the new trailer for Spider-Man: Across the #SpiderVerse now. pic.twitter.com/AMk6H3TpHp