‘Avatar: el camino del agua’ de James Cameron promete una experiencia profunda

El director James Cameron durante el rodaje de la película ‘Avatar: el camino del agua’. Foto: cortesía 20th Century Studios

Fernando Criollo. (I)

Después de 13 años, ‘Avatar: el camino del agua’ llega a las salas de cine este 14 de diciembre del 2022, como la esperada secuela de una fantástica historia de ciencia ficción.

Durante una rueda de prensa en la que estuvo presente El Comercio, el director James Cameron y el elenco de esta nueva producción aseguran que ‘Avatar: el camino del agua’ será una experiencia profunda.

Después del estreno, ‘Avatar’ se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos al acumular más de USD 2 700 millones en todo el mundo. Más allá de ese éxito, para Cameron una secuela no inmediata no era una decisión tan obvia ni sencilla.

“Bueno, Steven Spielberg no hizo una secuela de 'E.T.', la película más taquillera de su tiempo, ¿verdad? No es una obviedad. ¿Quieres invocar el rayo de nuevo en el mismo lugar? Ya sabes, hay que trabajar mucho para estar a la altura”, dice el director.

El propio Cameron escribió el guion de la secuela que está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película.

La cinta se centra en la historia de Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) y sus hijos quienes deben enfrentar una serie de peligros y obstáculos para mantenerse a salvo en un mundo que enfrenta nuevas amenazas.

El director de cintas taquilleras como ‘Titanic’ o ‘Terminator’ revisita el universo fantástico que puso en escena en la primera cinta y al mismo tiempo le da un giro renovador que ahonda en otros aspectos.

"Creo que es importante que una secuela honre lo que a la audiencia le encantó de la experiencia la primera vez. Pero también para sacarlos de balance hacemos cosas que no esperan. Tienes que experimentarlo. Pero también va mucho más profundo, en términos del corazón y las emociones".

El ganador de tres premios Oscar también encontró inspiración en el equipo con el que trabajó en la primera experiencia que lo llevó hacia el tema que apuntala esta nueva historia.

“Me inspiró el hecho de que tanto Zoe como Sam son padres y yo también tengo cinco hijos, por lo que queríamos entrar en la dinámica familiar y las responsabilidades de tener hijos”, dice.

Los actores Kate Winslet y Cliff Curtis durante una escena de la película 'Avatar: el camino del agua'. Foto: cortesía 20th Century Studios

Los protagonistas viven una nueva aventura

Zoe Saldana retoma el personaje de Neytiri, con el que ha vuelto a encontrarse identificada, aunque ahora en una nueva etapa de vida.

“Neytiri y yo, en cierto modo, hemos vivido vidas paralelas. Hay un nivel de valentía y rebeldía que tengo como persona, que Neytiri también tenía y pude encontrar afinidad en eso”, dice la actriz.

“El salto de enamorarse de algo fuera de ti, que te desafía a ver algo que nunca antes habías visto, ese siempre ha sido su dilema. Entregarse a eso, y luego ver los frutos de ese amor es un nuevo desafío para ella”.

También destaca con asombro que cómo ha vuelto a encontrar paralelismos entre su vida personal y el personaje en la secuela.

En mi vida personal, cuando me convertí en madre, el miedo entró en mi reino. El miedo de perder algo que amas tanto. Y pasas gran parte de tu tiempo creando estos escenarios hipotéticos que simplemente son inimaginables. Cuando leí el segundo guion, yo era esa Neytiri”.

Sam Worthington también quedó sorprendido con la evolución de la historia y su personaje que descubrió en el primer guion que le compartió el director.

James me dio un guion que era Avatar 1.5, que en sí mismo es asombroso y lleno de detalles de lo que han pasado en esa brecha. La historia se trataba de guerreros que se enfrentaban en batallas entre los clanes y cosas así. Pero, como dijo, ahora quería explorar esta dinámica familiar, la extensión natural de esta historia de amor y nos dio un buen punto de partida para comprender cómo llenar ese vacío”, explicó el actor.

El villano y un regreso inesperado

Stephen Lang es otro de los actores que regresa a Pandora para volver a interpretar al malvado Quaritch, un hombre movido por el ego y la venganza.

“Creo que en la primera película es muy colorido, tiene personalidad y grandes cualidades. Pero esencialmente se mueve como un tiburón sin sentido, en cierto modo”.

En la secuela, el personaje de Lang debe enfrentarse a nuevos desafíos mientras se redescubre a sí mismo, según comenta el actor.

“En esta iteración, en primer lugar, está la absoluta y magnífica ironía que James ha escrito sobre regresar como lo mismo que ha estado tratando de destruir y tener que adaptarse a eso. Ha sido un placer total para mí continuar masajeando a este personaje y encontrar la profundidad y, tal vez, algo de la humanidad que hay en él”.

La sorpresa en esta segunda entrega de la historia la ha dado la actriz Sigourney Weaver, quien reaparece en el papel de Kiri. Cameron descubrió una manera de traer de vuelta al personaje de Weaver, a pesar de que había muerto en la primera película.

“Bueno, afortunadamente hay una conexión y acabamos teniendo esta idea de una niña que estaba más cómoda en el bosque con las criaturas y la flora y la fauna. Me encantó tener la oportunidad de interpretar a alguien a quien considero una verdadera adolescente en la mayoría de los sentidos, y luego tiene otros puntos brillantes sobre los que está aprendiendo”, dice la actriz que decidió sumergirse en el mundo de los adolescentes para retomar la historia.

Kate Winslet se reencuentra con James Cameron

‘Titanic’ fue la plataforma que impulsó definitivamente la carrera de Kate Winslet. Sin embargo, la actriz británica no se llevó una buena experiencia a las órdenes de James Cameron.

Después de 25 años, actriz y director vuelve a hacer equipo en ‘Avatar: el camino del agua’. Winslet se integra a este universo como Ronal, una líder guerrera Na’vi, que proyecta una gran fuerza femenina.

“Lo que más me atrajo, por encima de todo, son los personajes que ha creado. James siempre ha escrito para mujeres, personajes que no solo son fuertes, sino que también son líderes, lideran con el corazón, con integridad, se mantienen firmes en su verdad, son dueñas de su poder”, dice la actriz sobre las razones que le llevaron a aceptar el papel.

Este nuevo proyecto les ha dado una segunda oportunidad de brillar juntos a la actriz y al director.

“Tengo que decir que siendo Jim (Cameron) esperaba lo mejor de todo. Porque es precisión, está bien pensado, es minucioso, es meticuloso”.

