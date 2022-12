Alejandro Fernández homenajeará a su padre en el concierto en Ecuador

El artista mexicano Alejandro Fernández rendirá un homenaje a su padre, Vicente Fernández, durante el concierto que ofrecerá en Quito, en marzo del 2023. Foto: Facebook Alejandro Fernández

Alejandro Fernández se prepara para viajar por toda Sudamérica con su exitosa gira ‘Hecho en México’, que promociona el disco del mismo nombre.

La gira arrancará el próximo 20 de febrero de 2023 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, uno de los escenarios más importantes de la música.

El intérprete llegará a la Quinta Vergara con un espectáculo de primer nivel para compartir un viaje por lo mejor del género regional mexicano.

Ecuador también será parte de la gira del cantante mexicano. El concierto se llevará a cabo el próximo 10 de marzo, en el Coliseo General Rumiñahui. Las entradas están disponibles en los puntos de venta Ticketshow.

En más de 30 años de trayectoria ha vendido más de 35 millones de discos a escala mundial y su talento y trabajo ha sido reconocido con innumerables premios y nominaciones.

Antes de su próxima visita a Ecuador, el artista mexicano conversó con El Comercio y compartió detalles sobre esta nueva producción musical y lo que prepara para su presentación en vivo.

La gira que presenta este nuevo álbum, ‘Hecho en México’, arranca en uno de los escenarios más icónicos de América Latina ¿Cómo recibe esta nueva invitación y el regreso a la Quinta Vergara en esta reactivación artística tras la pandemia?

Nuestro rubro fue de los más castigados y fue de los últimos que empezaron a dar permisos para conciertos. Ahora, contento de empezar en Viña del Mar, es uno de los spots más importantes en televisión y uno de los principales festivales en América Latina para el mundo. Nos vamos a Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador. Nos abrimos paso para promocionar este disco que llevamos bajo el brazo que es nuestra nueva propuesta musical que es la que vamos a llevar a Quito.

A propósito del nuevo álbum, ¿qué significa haber sido hecho en México, llevarlo en la sangre y la música y como se llevó esa idea al disco?

Nos juntamos con todos los creativos en mi equipo y empezamos a hacer una lluvia de ideas para darle una línea al nombre, la foto, el sonido que va a llevar, quienes van a hacer los arreglos y así se le fue dando la identidad a este trabajo. Este disco lo iniciamos hace tres años y medio y lo grabamos en Barcelona. Es el trabajo de todo un equipo de trabajo.

En ‘Hecho en México’ vuelve a brillar el aire regional. ¿Qué hace la música tradicional mexicana que te atrae con la fuerza de un imán?

Es un compromiso grande que tengo con la música mexicana porque además llevo el apellido Fernández sobre la espalda. Tengo un compromiso conmigo mismo, con mi familia y con mi pueblo que es México. Esa es la camiseta que me pongo y siempre que trabajo en algún proyecto y trato de hacer que sobresalga, sin dejar de renovar y arriesgar.

¿Puede adelantarnos sobre los detalles del concierto en Ecuador, el concepto visual, el repertorio o los invitados?

El show va a durar más de horas, será un recorrido de toda la historia musical de mi carrera y, claro, enfocado en este nuevo trabajo, que ocupará un 60% del ‘playlist’ que vamos a compartir con el público. Voy con mi mariachi y serán cerca de 30 músicos en escena. También habrá un momento muy especial dentro del espectáculo que estará dedicado a mi padre.

Se cumple ya un año desde que el mundo perdió a Vicente Fernández ¿Cuál es el mejor recuerdo o consejo de vida que guarda de su padre?

Fueron muchos. El más importante fue cuando empecé a dedicarme a la carrera, entonces me sentó y me dijo: ‘hijo quiero que tomes esto con mucha dedicación y compromiso, pues quiero que sepas que ese compromiso no será solo contigo y que será un trabajo difícil’. También me dijo que en cualquier trabajo que escogiera me entregara de corazón y que sea muy franco con el público, porque la gente lo va a sentir.

