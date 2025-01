Milan y Sasha -quienes crecen bajo el ala de una de las artistas más icónicas del pop– dieron sus primeros pasos en el mundo de la música.

Su debut marca un hito en sus vidas y despierta la curiosidad sobre su futuro artístico.

Más noticias:

Los hijos de Shakira heredaron su talento

Desde temprana edad, Milan y Sasha han mostrado inclinaciones artísticas influenciados por el ambiente musical que les rodea. Su madre es una fuente de inspiración constante.

El lanzamiento de su primer proyecto fue recibido con entusiasmo, destacando la mezcla de ritmos latinos y pop que caracteriza a la cantante colombiana.

La respuesta del público

La reacción del público fue abrumadoramente positiva. Los fans elogiaron la frescura y autenticidad que los jóvenes artistas aportan a la escena musical.

Las redes sociales se inundaron de comentarios celebrando su talento y carisma. La conexión emocional que lograron establecer con su audiencia es palpable, lo que augura un futuro brillante para ellos en la industria.

Un camino por recorrer

Aunque el camino hacia el estrellato puede ser desafiante, Milan y Sasha cuentan con un gran apoyo familiar. Shakira no solo es una madre amorosa, sino también una mentora que puede guiarlos en este nuevo capítulo.

Shakira presume el debut musical de sus hijos

El sábado 25 de enero, Shakira compartió con emoción a través de sus redes sociales el orgullo que siente por sus hijos, Milan y Sasha, al ser parte de un proyecto musical especial.

Se trata de ‘Let It Beat’, un álbum colaborativo en el que ambos niños participaron junto a otros jóvenes talentos. En este trabajo, Milan brilló interpretando la batería en varios de los temas y se lanzó como vocalista en la canción It’s All For You.

Sasha sorprendió con su voz en el tema The One. La cantante colombiana no ocultó su felicidad al ver el talento de sus hijos plasmado en este proyecto.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, Shakira expresó lo feliz que está de compartir con sus seguidores este trabajo musical en el que sus hijos han sido parte fundamental.

Para hacerlo aún más personal, la artista acompañó su publicación con una serie de fotografías y videos que muestran a Milan y Sasha. A los pequeños se los observa en el estudio de grabación, demostrando su dedicación y pasión por la música.