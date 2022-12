Shakira envía un fuerte mensaje antes de la final del Mundial de Qatar

La cantante colombiana Shakira sorprendió, horas antes de la final del Mundial de Qatar 2022, al replicar el mensaje de un influencer argentino en el que cuestiona duramente la actitud de jugadores, dirigentes e hinchas acerca del caso de un futbolista iraní que fue condenado a muerte.

Amir Nasr-Azadani, de 26 años, será ejecutado por apoyar las protestas por los derechos de las mujeres en ese país. La denuncia la hizo el sindicato mundial de futbolistas profesionales (Fifpro).

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph