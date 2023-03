Roberth Ordóñez, Camilo Sesto, se convierte en el 'mejor imitador de América'

Camilo Sesto despidió el programa interpretando la canción Perdóname luego de ser el ganador. Foto: Captura de la transmisión

Kevin Puga S.

Los ecuatorianos Roberth Ordóñez (Camilo Sesto), y Lina Ojeda (Laura Pausini), se consagraron entre los tres mejores imitadores de América en el programa “Yo soy Chile”.

La noche del 16 de marzo de 2023 fue gloriosa para los imitadores de Loja y El Oro, respectivamente. Entre los 12 finalistas de la quinta temporada del programa de televisión, Roberth y Lina fueron elegidos como ganadores del podio.

Roberth Ordóñez, quien representó al artista español, Camilo Sesto, ganó el primer lugar y con ello un premio económico de más de USD 24 000. El lojano arrasó en la votación del público con un 49%, es decir, con más de 227 000 votos.

Por su parte, la orense obtuvo el tercer lugar por detrás del imitador de Bon Jovi. La diferencia con el segundo lugar fue de menos de un punto. La imitadora de Laura Pausini logró una votación del 8.86%. La artista se llevó como premio USD 2 400.

Ecuador en lo más alto

El ecuatoriano fue el primero de los dos participantes en aparecer. A las 21:30 (hora de Ecuador) hizo su presentación en la cual deslumbró a los televidentes con la canción Perdóname.

El jurado conformado por tres personas, que en esta ocasión hacían de espectadores ya que la decisión final la tenía el público, felicitó a Camilo Sesto. "Siempre me dejas sin palabras (...), verte es un placer siempre", dijo uno de los jueces.

Una hora después, a las 22:30 (hora de Ecuador), fue el turno para Laura Pausini. La ecuatoriana fue la última en escena. Su voz y su talento llevó a los asistentes del Teatro Teletón a aplaudirla de pie. La canción que interpretó fue La Soledad.

"Tu calidad vocal es impresionante, una voz llena de matices, orgánica, espectacular", le comentó otro jurado.

Lágrimas y agradecimientos

Los espectadores tuvieron que esperar hasta las 23:00 (hora de Ecuador) para conocer los resultados de la noche final de “Yo soy Chile”.

Lina Ojeda agradeció a todo el Ecuador, a su familia y envío un saludo especial a su tierra, Santa Rosa, en El Oro.

Roberth Ordóñez fue sorprendido con el anuncio de que era el "mejor imitador de América". Con lágrimas agradeció a quienes lo apoyaron.

El ganador de la quinta temporada contó que se sentía acabado musicalmente antes de recibir la invitación para participar en el programa. "Yo ya no hacía música, trabajaba de bodeguero en Ecuador cuando me llamaron para venir acá, me cambió la vida, muchas gracias a quienes confiaron en mí", dijo el imitador de Camilo Sesto.

Familiares y amigos de los imitadores se reunieron para ver la transmisión en las ciudades de Loja y El Oro.

