Se reportan supuestas estafas en reventa de entradas a Bad Bunny en Ecuador

En redes sociales circulan denuncias sobre estafas en la reventa de entradas para el concierto de Bad Bunny y otros espectáculos en Ecuador.

El artista puertorriqueño emprendió una nueva gira denominada ‘World’s Hottest Tour’ por el norte y sur de América, desde el 15 de agosto hasta el 9 de diciembre de este año.

Ecuador también será parte de este recorrido y el ‘conejo malo’ tiene previsto realizar un solo concierto en el país. El show será el próximo 16 de noviembre a las 20:00 en el Estadio Olímpico Atahualpa, de Quito.

Para este concierto se habilitaron ocho localidades con precios que van desde los USD 30 hasta los USD 260. Las entradas para el concierto se agotaron el mismo día en que salieron a preventa y Bad Bunny cantará en Quito con casa llena o ‘Sold Out’.

USD 100 por cada entrada

Pese al anuncio de entradas agotadas, algunos fans de Bad Bunny aún mantienen la esperanza de conseguir un boleto en reventa para ver al artista en vivo.

En el afán por conseguir entradas al concierto, Tania C. asegura que fue víctima de una estafa. La afectada explica que un colega de trabajo le pasó el contacto de una persona que estaba ofreciendo entradas al concierto de Bad Bunny.

Ella quería regalar las entradas a sus hijas, así que se contactó con el hombre que se identificó como un deportista y figura pública que disponía de entradas de cortesía. Además, le comentó que también era parte del personal encargado de la seguridad del concierto.

La persona afectada estaba interesada en dos entradas para la localidad denominada La playa experience, por las cuales acordaron un pago de USD 100 por cada una. El costo oficial de cada entrada para esa localidad es de USD 260.

El hombre pidió el pago por adelantado y le envió fotos de las entradas. Con esas imágenes Tania C. intentó comprobar la autenticidad de los boletos, pero el código QR marcaba un error.

“Me dijo: no te preocupes porque son entradas de cortesía que me dieron como forma de pago y están a nombre de otra persona, pero yo mismo me encargo de canjear”, cuenta la mujer, quien finalmente hizo el depósito sin recibir las entradas.

La misma oferta para otros conciertos

El mismo hombre que supuestamente le vendió entradas para Bad Bunny le ofreció entradas para el concierto de Daddy Yankee en Quito. Esta vez la oferta era de USD 50 por cada entrada a la localidad Box. El precio oficial de esta localidad era de USD 260.

La afectada hizo una transferencia por USD 50 para asegurar las entradas. Sin embargo, el hombre empezó a darle evasivas para evitar el encuentro y entregar los boletos.

Finalmente, Tania C. confirmó que las entradas que le mostraron en fotografías eran falsas. Al enterarse, el supuesto vendedor le dijo que él también habría sido víctima de la estafa y dejó de contestar llamadas y mensajes. La afectada aseguró que acudirá a la Fiscalía a poner la denuncia.

En Facebook, la usuaria Cynthia N. también denunció a la misma persona por una estafa bajo la misma modalidad. La afectada habría comprado en reventa entradas para Daddy Yankee.

Otros casos de estafa se han denunciado a través de redes sociales para el concierto de Bad Bunny en otros países como México, Perú, Chile, Costa Rica y Puerto Rico.

