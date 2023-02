¿Qué significa TQG? Shakira y Karol G presentan su canción

Shakira y Karol G lanzaron su canción el 24 de febrero de 2023. Foto: Captura de pantalla

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G nuevamente dejaron con preguntas a sus seguidores con la nueva canción titulada TQG. Estas tres letras generaron un sinnúmero de reacciones en las redes sociales.

Lo que si se pudo confirmar con la letra de esta nueva producción es que fue un desahogo y le cantan al desamor luego de sus decepcionantes rupturas amorosas.

Ellas con claridad mencionan que sus tras el dolor que sintieron se pusieron "triple M más buena, más dura y más level"; así lo cantan. Esta era una de las colaboraciones más esperadas después del anuncio a inicios de este año.

¿Qué significa TQG?

Según varios medios de comunicación de entretenimiento, el titulo de esta canción la puso Shakira, quien intenta mandar un nuevo mensaje.

‘TQG’ son las iniciales de la frase “Te quedé grande”, que se relaciona con el coro de su canción estrenada hace un par de semanas que dice: "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú" en la sesión junto a Bizarrap.

Esta es la letra de TQG

La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente

Es como tapar un herida con maquillaje, no se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo me superaste (Ey) y te conseguiste nueva novia (Novia)

Lo que ya no sabes es que tú todavía me está' viendo toa' la historia' (Papi)

¿Bebé, qué fue? ¿No pues que muy tragaíto'?

¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo qu etu novia me tiró

Eso ni me da rabia, yo me río, yo me río

No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los show, el parking y pasaporte

'Toy más dura dicen los reporte'

Ahora tú quierse volver, se te nota, mmm, sí

'Pérame ahí, que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande La Bichota

