'Quantumania' dará inicio a la fase 5 de Marvel

Paul Rudd, Kathryn Newton y Evangeline Lilly durante una escena de la película ‘Ant-Man and The Wasp: Quantumania’. Foto: cortesía Marvel Studios

Fernando Criollo. (I)

Los estudios Marvel revelaron las primeras imágenes y el tráiler de la nueva película de ‘Ant-Man and The Wasp’. La cinta llegará a los cines el próximo 16 de febrero del 2023 como ‘Quantumania’.

Con el estreno de esta película arranca oficialmente el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Peyton Reed vuelve a repetir en la dirección tras haber comandado ‘Ant-Man’ (2015) y ‘Ant-Man and The Wasp’ (2018). Ahora dirigirá un guion de Jeff Loveness conocido como uno de los libretistas de ‘Rick and Morty’ y que ahora debuta en el UCM.

La cinta fue filmada en Atlanta, Turquía y Londres todavía bajo las restricciones por la pandemia.

“Sin lugar a dudas, fue el proyecto más difícil que hemos hecho. Fue el único que hicimos durante los bloqueos de Covid. Eso simplemente agrega una complicación tan increíble a hacer una película. Hace que las cosas sean muy impersonales porque no puedes ver las caras”, dijo recientemente la actriz Evangeline Lilly en declaraciones recogidas por Digital Fix.

Una aventura con viejos y nuevos personajes

Marvel publicó el primer avance de la película junto con el primer afiche en sus canales oficiales y en redes sociales este 24 de octubre. El humor, el misterio y la ciencia ficción serán parte de esta nueva cinta.

En la primera parte del tráiler volvemos a ver a Paul Rudd como Scott Lang y su alter ego Ant-Man y a Evangeline Lilly en el papel de Hope Van Dyne y The Wasp. La producción también trae de vuelta a Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, como el Dr. Hank Pym y Janet Van Dyne, padres de Hope.

En el primer avance promocional también aparece la hija de Scott, Cassie Lang, pero ahora interpretada por la actriz Kathryn Newton, de ‘Big Little Lies’.

La familia se encuentra en medio de un experimento que sale mal. Luego todos aparecen en el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites de lo que creían posible.

La mayor sorpresa es el fichaje de Jonathan Majors, quien se une a la aventura como Kang ‘El Conquistador’. El actor, que ya apareció en ‘Loki’, ahora asume el papel del nuevo villano en el inicio de la Fase 5 del UCM.

Otra de las sorpresas que ofrece el tráiler es un primer vistazo al actor Bill Murray en el papel de Krylar, aunque su papel aún no está claro del todo.

Por ahora, las dos primeras películas de ‘Ant-Man’ se encuentran disponibles en la plataforma Disney+.

