Director de película ‘Noche de bodas’ habló sobre actores que fallecieron ahogados

El pasado 13 de octubre, las autoridades mexicanas reportaron la muerte de Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel Pérez, quienes hacían parte del elenco de la película original de Disney+ llamada ‘Noche de bodas’.

Ante estos hechos, el actor y director del largometraje, Osvaldo Benavides, y la actriz Ludwika Paleta revelaron sus opiniones ante los medios de publicación en su país.

El canal ‘TV Azteca’, durante su programa ‘Ventaneando’, logró captar en video a Benavides y a Paleta en el aeropuerto de la Ciudad de México y les preguntó a ambos intérpretes sobre su postura frente al fallecimiento de sus colegas.

“Ellos no estaban trabajando, el seguro cubre el trabajo hasta donde entiendo, no soy un especialista en el tema. Como sea, nosotros que somos sus compañeros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poder apoyar a los familiares”, enfatizó el actor y director.

Mientras tanto, Paleta mencionó que fue un momento triste para todo el elenco y el cuerpo de producción, a pesar de todo el esfuerzo que hubo para la realización del filme.

“Tristes, obviamente. Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchos años planeando y con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico para dos personas cercanas a la producción”, comentó.

Ya en cuanto a las investigaciones, Benavides aseguró que no se encuentra muy enterado de los avances de estas: “Hay cosas que no sé, hay cosas que no estoy enterado y hay cosas de la investigación que desconozco también”.

Los hechos

Según las autoridades del estado mexicano de Oaxaca, Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel, junto con otro actor, fueron a nadar a la playa de Mahahual. Debido al fuerte oleaje que hubo ese día en el mar, la corriente terminó por llevárselos.

Todo ocurrió después de la finalización de las grabaciones durante esa jornada, por lo que el elenco tuvo libre el resto del día.

El actor, del cual no hay mención de su identidad, logró sobrevivir y fue quien avisó a la Policía sobre la desaparición de sus compañeros, la cual empezó el proceso de rescate.

Finalmente, La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que Marco Antonio Curiel, de 46 años, murió a causa de un golpe con una roca, mientras que el cuerpo de Luis Manuel Gutiérrez se encuentra desaparecido.

