Priyanka Chopra entró en depresión tras una cirugía en la nariz

Priyanka Chopra, actriz hindú de 40 años, confesó que sufrió una profunda depresión por una operación en su nariz, hace dos décadas. Se sometió al procedimiento a causa de un pólipo, según contó en el programa de radio de Howard Stern.

Pólipo en la cavidad nasal

Chopra incluso, llegó a pensar que sería el fin de su carrera en Bollywood. Tras ser coronada Miss Mundo 2000, la actriz empezó a sufrir resfriados frecuentes y dolores de cabeza. Hasta que los problemas se agravaron. “Tenía problemas para respirar", señaló.

Es un problema que alguien con asma no puede ignorar. Después de acudir al médico descubrió que tenía un “pólipo en la cavidad nasal que tendría que ser extirpado quirúrgicamente”.

“Mientras me raspaba el pólipo, el médico también me succionó accidentalmente el puente de la nariz y éste se hundió. Cuando me quitaron las vendas y descubrieron el estado de mi nariz, mi madre y yo nos quedamos horrorizadas. Mi nariz original había desaparecido. Mi cara era completamente distinta. Ya no era yo”, reveló la también cantante.

Múltiples cirugías

Admitió que su salud mental se afectó tanto que no salía de casa por su depresión. Finalmente, se sometió a múltiples cirugías correctivas para arreglar el daño que se hizo durante la polipectomía. Ahora, su “nariz se normalizó”.

“Aunque me costó unos cuantos años, me he acostumbrado a esta cara. Ahora, cuando me miro al espejo, ya no me sorprendo, hice las paces. Esta es mi cara. Este es mi cuerpo. Puede que tenga defectos, pero soy yo”, dijo Priyanka Chopra.

