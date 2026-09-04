Premios Juventud 2026. Lista de ganadores y pormenores de la gala

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Los Premios Juventud 2026 celebraron su edición número 23 el jueves 3 de septiembre de 2026 en el Starlite Auditorium de Marbella, España.
Esta ceremonia de la música latina reconoció a 338 nominados en 50 categorías, destacando a Shakira, Bad Bunny y Karol G entre los principales galardonados de la gala internacional, informó Billboard.
Si deseas profundizar en la preparación de esta gala y la lista completa de artistas participantes, puedes revisar los detalles previos sobre la fecha, horarios y presentaciones del evento.
Shakira, Karol G y Bad Bunny encabezaron el listado de reconocimientos.
Shakira obtuvo los galardones de artista Premios Juventud femenina, mejor canción pop por Bésame con Alejandro Sanz y mejor colaboración OMG por Dai Dai con Burna Boy, según reportó El Nuevo Día.
Por su parte, Karol G ganó álbum del año con ‘Tropicoqueta’ y mejor canción urbano rhythmic con Verano rosa.
Para conocer más sobre la trayectoria de la artista colombiana en esta premiación, también hemos analizado en detalle su destacado paso por ediciones anteriores del certamen.
Bad Bunny logró los premios a artista Premios Juventud masculino y gira del año, confirmó Europa FM.
Aitana, Alejandro Fernández, Romeo Santos y Prince Royce figuraron entre los más galardonados de la jornada.
Cazzu obtuvo el premio a mejor tema en cumbia por Con otra, mientras Carín León y Alejandro Fernández ganaron mi track favorito por Me está doliendo.
En la categoría Girl Power, Kenia OS y Lola Índigo se impusieron con Fifty Fifty.
Santos Bravos triunfó como grupo o dúo favorito y nueva generación masculina, al tiempo que Bizarrap recibió el reconocimiento como productor del año.
Álbum del Año
Artista Premios Juventud Masculino
Artista Premios Juventud Femenina
Mejor Álbum Música Mexicana
La Mezcla Perfecta
Mejor Dance Track
Mejor Canción Urbano Trap
Mejor Canción Pop/Rhythmic
Girl Power
Grupo o Dúo Favorito del Año
La Nueva Generación Masculina
Productor del Año
Mejor Colaboración OMG
Mejor Tema en Cumbia
Mi Actor Favorito
Mi Actriz Favorita
El evento se desarrolló por primera vez en Europa tras ediciones previas en Miami, Puerto Rico y Panamá.
La gala incluyó el reconocimiento como Agentes de Cambio a Marc Anthony y Yandel por su impacto social y cultural.
Farruko presentó Marbella Nights, el primer himno oficial en la historia del certamen, creado junto a Juan Magán y Rous.
La transmisión para el continente americano se emitió por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Carín León lideró con 9 nominaciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro con 7 cada uno.
Entre otros, actuaron Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Wisin, Yandel, Christian Nodal, Farruko, La Oreja de Van Gogh, Eladio Carrión y Elena Rose.