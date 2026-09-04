Premios Juventud 2026. Lista de ganadores y pormenores de la gala

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Los Premios Juventud 2026 celebraron su edición número 23 el jueves 3 de septiembre de 2026 en el Starlite Auditorium de Marbella, España.

Esta ceremonia de la música latina reconoció a 338 nominados en 50 categorías, destacando a Shakira, Bad Bunny y Karol G entre los principales galardonados de la gala internacional, informó Billboard.

Si deseas profundizar en la preparación de esta gala y la lista completa de artistas participantes, puedes revisar los detalles previos sobre la fecha, horarios y presentaciones del evento.

🏆 ¿Quiénes son los ganadores de los Premios Juventud 2026?

Shakira, Karol G y Bad Bunny encabezaron el listado de reconocimientos.

Shakira obtuvo los galardones de artista Premios Juventud femenina, mejor canción pop por Bésame con Alejandro Sanz y mejor colaboración OMG por Dai Dai con Burna Boy, según reportó El Nuevo Día.

Por su parte, Karol G ganó álbum del año con ‘Tropicoqueta’ y mejor canción urbano rhythmic con Verano rosa.

Para conocer más sobre la trayectoria de la artista colombiana en esta premiación, también hemos analizado en detalle su destacado paso por ediciones anteriores del certamen.

Bad Bunny logró los premios a artista Premios Juventud masculino y gira del año, confirmó Europa FM.

🎶 Artistas destacados en la gala de Marbella

Aitana, Alejandro Fernández, Romeo Santos y Prince Royce figuraron entre los más galardonados de la jornada.

Cazzu obtuvo el premio a mejor tema en cumbia por Con otra, mientras Carín León y Alejandro Fernández ganaron mi track favorito por Me está doliendo.

En la categoría Girl Power, Kenia OS y Lola Índigo se impusieron con Fifty Fifty.

Santos Bravos triunfó como grupo o dúo favorito y nueva generación masculina, al tiempo que Bizarrap recibió el reconocimiento como productor del año.

👉 Lista de principales ganadores de los Premios Juventud 2026

Álbum del Año

‘Tropicoqueta’ – Karol G

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny

Artista Premios Juventud Femenina

Shakira

Mejor Álbum Música Mexicana

‘Palabra de to’s (seca)’ – Carín León

La Mezcla Perfecta

No quiero hablar – Ángela Aguilar y Marc Anthony

Mejor Dance Track

Yapaque – Farruko, Greeicy y Steve Aoki

Mejor Canción Urbano Trap

Que sensación (Remix) – Jezzy y Arcángel

Mejor Canción Pop/Rhythmic

Yo y tú – Ovy On The Drums, Quevedo y Beéle

Girl Power

Fifty Fifty – Kenia OS y Lola Índigo

Grupo o Dúo Favorito del Año

Santos Bravos

La Nueva Generación Masculina

Santos Bravos

Productor del Año

Bizarrap

Mejor Colaboración OMG

Dai Dai – Shakira y Burna Boy

Mejor Tema en Cumbia

Con otra – Cazzu

Mi Actor Favorito

Gabriel Soto por Monteverde

Mi Actriz Favorita

Angelique Boyer por Doménica Montero

🌟 ¿Dónde se realizaron los Premios Juventud 2026?

El evento se desarrolló por primera vez en Europa tras ediciones previas en Miami, Puerto Rico y Panamá.

La gala incluyó el reconocimiento como Agentes de Cambio a Marc Anthony y Yandel por su impacto social y cultural.

Farruko presentó Marbella Nights, el primer himno oficial en la historia del certamen, creado junto a Juan Magán y Rous.

La transmisión para el continente americano se emitió por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Premios Juventud 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quiénes fueron los artistas más nominados en Premios Juventud 2026? Carín León lideró con 9 nominaciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro con 7 cada uno. ❓ ¿Qué artistas se presentaron en vivo en la edición 2026? Entre otros, actuaron Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Wisin, Yandel, Christian Nodal, Farruko, La Oreja de Van Gogh, Eladio Carrión y Elena Rose.

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