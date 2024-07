Paul McCartney, leyenda viva del rock y exintegrante de The Beatles, regresará a Bogotá con su esperada gira ‘Got Back’. ¿Cuándo?

Después de una ausencia de 12 años en Colombia, Paul McCartney se presentará el próximo 1 de noviembre de 2024 en el estadio El Campín para deleitar a sus fanáticos con un espectáculo que promete ser inolvidable.

Acompañado de su banda compuesta por Paul Wix Wickens en los teclados, Brian Ray en el bajo y guitarra, Rusty Anderson en la guitarra, y Abe Laboriel Jr. en la batería, McCartney ofrecerá un concierto cargado de clásicos tanto de The Beatles como de su carrera en solitario.

La gira exitosa de McCartney

La gira ‘Got Back’ ha recorrido ya 18 ciudades en países como Brasil, Argentina y Perú, recibiendo aplausos por su calidad musical y el poder de su repertorio.

Los fanáticos colombianos podrán disfrutar de éxitos atemporales como Hey Jude, Let it Be, Live and Let Die y Band on the Run, así como de otros temas que han marcado la historia del rock.

Las entradas para ese esperado encuentro musical estarán disponibles a partir del 10 de julio, y se espera una alta demanda tras la exitosa venta anticipada en otros países.

Este concierto en Bogotá llegará justo después de su presentación en Lima, programada para el 28 de octubre de 2024 y que agotó todas sus localidades.