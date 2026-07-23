Karol G y Pedro Pascal recibirán su estrella en el paseo de la fama de Hollywood en 2027

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció a las 32 personalidades que recibirán una estrella en el paseo de la fama durante la temporada 2027. Entre los seleccionados destacan figuras latinas de gran relevancia internacional, como la cantante colombiana Karol G y el actor chileno Pedro Pascal.

Artistas destacados y su impacto cultural

La nueva generación de artistas que inmortalizará su nombre en el emblemático bulevar angelino fue revelada este jueves 23 de julio de 2026.

La lista de homenajeados, ratificada por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, incluye a figuras que han transformado la industria del entretenimiento global.

En la categoría de grabación destaca Karol G, mientras que en televisión, Pedro Pascal fue seleccionado tras su consolidación en producciones como ‘The Last of Us’ y ‘The Mandalorian’.

Este reconocimiento marca un hito para Pascal al convertirse en el tercer artista chileno en obtener este honor, siguiendo el legado de Lucho Gatica y Don Francisco.

Diversidad en el grupo homenajeado

El grupo de seleccionados es diverso e incluye íconos de la televisión como Lisa Kudrow. Tras su paso por ‘Friends’, completa el reconocimiento que ya ostentaban sus compañeras de reparto.

La lista también incorpora a figuras de la cultura pop como Raven-Symoné, conocida por ‘Es tan Raven’, y a la actriz Keke Palmer.

En el ámbito del cine y la televisión figuran personalidades como Idris Elba, Kate Hudson y las hermanas Elle y Dakota Fanning, quienes se convertirán en las primeras hermanas en ser homenajeadas conjuntamente.

Asimismo, el comediante Adam Scott y el creador de ‘Ted Lasso‘, Bill Lawrence, forman parte de esta Clase de 2027.

Reconocimientos musicales y póstumos

El apartado musical destaca por una mezcla de géneros y décadas. Junto a Karol G, se integrarán al Paseo de la Fama artistas como David Guetta, Lil Wayne, Sia, Linkin Park, Smashing Pumpkins y Grandmaster Flash.

Un momento emotivo será la entrega de la estrella póstuma a Waylon Jennings, leyenda del country fallecido en 2002.

Esta selección llega pocos días después de que la agrupación texana Intocable recibiera su propia estrella (número 2 852) el pasado 16 de julio. Sobre este reconocimiento, Nir Seroussi destacó que Intocable fundó las bases para que la música mexicana sea hoy un género de alcance global.

Criterios para la selección

El Comité de Selección, presidido por Peter Roth, eligió estos nombres entre cientos de nominaciones bajo criterios de impacto cultural y dedicación al oficio.

Aunque la fecha exacta de cada ceremonia se reserva hasta una semana antes del evento, los homenajeados disponen de dos años para programar su dedicación.

Más allá del cine: un legado cultural

Estas nuevas estrellas se sumarán al histórico carrusel de más de 2 000 artistas presentes en el Paseo de la Fama. Esto consolida un legado que abarca desde el cine y la radio hasta el entretenimiento deportivo, categoría en la que será reconocido Jimmy Johnson.

La lista completa incluye nombres que abarcan diversas disciplinas del espectáculo. En cine figuran Sam Elliott, Delroy Lindo, Sam Rockwell, Ted Sarandos y Cheech & Chong. En televisión recibirán reconocimiento David Alan Grier, Jeff Probst y Ming-Na Wen.

Celebración del arte escénico y radiofónico

La escena teatral y las actuaciones en vivo serán celebradas mediante distinciones a Jo Koy, Nicole Scherzinger (reciente ganadora del premio Tony) y Roberto Bolle. Finalmente, el ámbito radiofónico estará representado exclusivamente por Charlamagne tha God.

Cada uno de estos perfiles suma una pieza clave en el mosaico cultural que Hollywood preservará permanentemente en su avenida más famosa.

Preguntas frecuentes sobre el paseo de la fama de Hollywood

❓ ¿Qué artistas latinos han sido anunciados para recibir una estrella?

La cantante colombiana Karol G (grabación) y el actor chileno Pedro Pascal (televisión). Ambos forman parte de la lista de 32 seleccionados para la temporada 2027, destacando la creciente influencia de los artistas latinoamericanos en las principales categorías de la industria del entretenimiento en Hollywood.

❓ ¿Qué otros músicos destacados figuran en la lista de homenajeados?

David Guetta, Lil Wayne, Sia, Linkin Park, Smashing Pumpkins, The Ramones y Grandmaster Flash, entre otros.

La selección abarca diversos géneros, desde el hip-hop hasta el rock alternativo y el pop, reconociendo el impacto perdurable de estos músicos en la cultura popular global.

❓ ¿Cuál es la importancia de la estrella de Intocable recientemente instalada?

Recibieron la estrella número 2 852 el 16 de julio de 2026, reconociendo su trayectoria en la música regional mexicana. La agrupación, fundada en los 90, es considerada pionera en fusionar ritmos norteños con baladas, sentando las bases para la popularidad actual de la música mexicana a nivel mundial.

❓ ¿Cómo se determina quién recibe una estrella en el Paseo de la Fama?

Un Comité de Selección evalúa cientos de nominaciones basándose en el impacto duradero en el entretenimiento, la creatividad y la dedicación al oficio.

Las propuestas deben cumplir con criterios de excelencia y ser ratificadas por la junta directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood antes de ser anunciadas al público.

❓ ¿Cuándo serán las ceremonias de entrega de las estrellas?

No hay fechas fijas; los homenajeados tienen hasta dos años desde su selección para programar el evento. La organización anuncia la fecha exacta de cada ceremonia apenas diez días antes de la dedicación, la cual se publica oficialmente en el sitio web del Paseo de la Fama.

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