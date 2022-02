Estos son los nominados a los Premios Oscar 2022

El Tiempo Colombia

La mañana de este martes 8 de febrero del 2022 la Academia de las Artes de Hollywood anunció de forma virtual a los nominados a los Premios Oscar.

Estos son los nominados a mejor actor de reparto para la 94ª edición de los premios Oscar, que se realizará el 27 de marzo en Hollywood: Ciaran Hinds por ‘Belfast’; Troy Kotsur, ‘CODA’; Jesse Plemons, ‘El poder del perro’; JK Simmons, ‘Being the Ricardos’; y Kodi Smit-McPhee, ‘El poder del perro’.

Las siguientes son las nominadas a mejor actriz de reparto: Jessie Buckley por ‘La hija oscura’; Ariana DeBose, ‘West Side Story’; Judi Dench, ‘Belfast’; Kirsten Dunst, ‘El poder del perro’; Aunjanue Ellis, ‘Rey Richard’.

Estos son los nominados para mejor película internacional: ‘Drive My Car’ (Japón), ‘Flee’ (Dinamarca), ‘La mano de Dios’ (Italia), ‘Lunana: A Yak in the Classroom’ (Bután), ‘The Worst Person in the World’ (Noruega).

Las siguientes son las nominadas a la mejor actriz: Jessica Chastain por ‘Los ojos de Tammy Faye’; Olivia Colman, ‘La hija oscura’; Penélope Cruz, ‘Madres paralelas’; Nicole Kidman, ‘Being the Ricardos’; y Kristen Stewart, ‘Spencer’.

Estos son los nominados para mejor actor: Javier Bardem por ‘Being the Ricardos’; Benedict Cumberbatch, ‘El poder del perro’; Andrew Garfield, ‘tick, tick…BOOM!’; Will Smith, ‘Rey Richard’; Denzel Washington, ‘La tragedia de Macbeth’.

Estos son los nominados para mejor director: Kenneth Branagh por ‘Belfast’; Ryusuke Hamaguchi, ‘Drive My Car’; Paul Thomas Anderson, ‘Licorice Pizza’; Jane Campion, ‘El poder del perro’; Steven Spielberg, ‘Amor sin barreras’.

Las siguientes son las nominadas a la mejor película: