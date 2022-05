Neoma presenta su música ‘Hyperreal’

La artista ecuatoriana radicada en Estados Unidos, Neoma presentó su segundo álbum titulado ‘Hyperreal’. Foto: cortesía Neoma

Redacción Tendencias (I)

Neoma actualiza y expande su sonido con el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva por título ‘Hyperreal’. El disco de 13 canciones se puede escuchar en las principales plataformas digitales de música.

Una secuela de lo ‘Real’

La cantautora y productora ecuatoriana Carla Huiracocha conocida en la escena musical como Neoma, presenta este nuevo proyecto musical como una secuela de su primer larga duración que se publicó en 2019 con el título de ‘Real’.

Si en ese primer trabajo discográfico la artista se aventuraba a explorar con el pop y sus variaciones, en ‘Hyperreal’, entra en el terreno del hyperpop. Esta corriente que floreció en el nuevo milenio y que aún trata de definirse entre el pop electrónico y experimental.

Noema parte de esa base a la que aporta una combinación única de voces bilingües, letras que juegan con esa delgada línea entre lo real y lo virtual y composiciones pop con florituras electrónicas más experimentales.

El título está inspirado en la letra hiperrealista de Buzzcut Season de Lorde. En uno de los versos dice: Play along. Make believe it ‘s hiperreal but I live in a hologram with you (Sigue adelante, pretente que esto es hyperreal, pero yo vivo en un holograma contigo).

Además de Lorde, Neoma reconoce que su nuevo disco bebe de influencias como Kate Bush, Sophie, Arca, Donna Summer, Saramalacara o Lady Gaga.

“Musicalmente es un disco arriesgado, osado y etéreo”, dice la artista para describir este nuevo trabajo producido desde Denver, en Estados Unidos.

Para muestra dos sencillos

Para acercar ese estilo hyperpop a su audiencia, Neoma escogió un par de temas como sencillos promocionales.

Tears At Bae y Say You Love Me muestran la gama de estilos y la paleta emocional de ‘Hyperreal’. Tears At Bae se presenta como una canción luminosa que juega con elementos de la música disco y el pop y un estilo comparable al de Dua Lipa.

Say You Love Me muestra un contraste melódico, con un pop más oscuro e introspectivo como lo que viene haciendo Billie Eilish.

Ese contraste que no deja de tener hilos conductores en el synth pop, también se extiende a los videos musicales.

La producción de Tears At Bae muestra a Neoma en una pista de patinaje acompañada de bailarines mientras interpreta la canción en una atmósfera vintage que revive lo mejor de la época del disco.

El video de Say You Love Me más bien se interpreta en un ambiente dramático, con Neoma tocando el piano y finalmente cayendo a una piscina.

En las demás canciones del álbum, el hyperpop va conectando temas que tienen que ver con las relaciones y la angustia vistos a través de nuevos lentes y perspectivas, que apuntan a la libertad y la diversidad.

Originaria de Cuenca y criada entre Ecuador y Estados Unidos, Neoma ha hecho del español y el inglés su mejor ventaja para escribir e interpretar temas en cualquiera de los dos idiomas o incluso ensayando una combinación de ambos.

Tras el lanzamiento de ‘Hyperreal’, Neoma se embarcó en una gira que empezó a finales de abril en Estados Unidos y sigue con fechas confirmadas en Colombia y Ecuador hasta finales de mayo. Las fechas y detalles de los conciertos se encuentran disponibles en las redes sociales de la artsista.