Natti Natasha incursiona en el mundo de los vinos

Natti Natasha inauguró su restaurante en Miami. Foto: cortesía

Carolina Vasco (I)

Natti Natasha inauguró Sugar Factory Firestone. Se trata de un restaurante en asociación con la famosa marca gastronómica de Miami.

Para la apertura de este restaurante, la cantante dominicana organizó una fiesta VIP con celebridades. Su socio de este nuevo proyecto es el empresario David Grutman. Al evento asistieron famosos como Guaynaa y Lele Pons.

De acuerdo con el portal infobae.com, los asistentes al encuentro probaron nuevos cócteles elaborados con su propio 'sparkling rosé', un vino espumoso.

Vinos y restaurantes

Durante una entrevista con Infobae, la también compositora habló sobre su incursión en la gastronomía. "Siempre me ha encantado la industria de restaurantes y vinos. Cuando me presentaron el proyecto de un espumante por primera vez, inmediatamente supe que me representaría por su color vibrante y su personalidad chispeante".

Sugar Factory

Respecto al estilo de Sugar Factory, la cantante señaló que es original. "Su ambiente es casual y al mismo tiempo ‘classy’, con toques coloridos y alegres, fomentando alegría y celebración, igual a lo que yo y mi 'sparkling rosé' representamos".

En cuanto a los cocteles que se pueden encontrar en Sugar Factory señaló que estas bebidas representan aromas y sabores tropicales. El melón le trae recuerdos de su país. En definitiva, se trata de un ambiente lleno de chispa, al igual que las burbujas de su rosé espumante, con la energía y el color que la identifica.

Natti Natasha

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista nació en República Dominicana. Es conocida artísticamente como Natti Natasha; es una cantante y compositora.

Ha incurrido en el reguetón y pop latino durante su desarrollo artístico. Recibió reconocimientos en el Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios tu mundo, entre otras celebraciones del talento latino.​

