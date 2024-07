La historia de Morat encaja perfecto en la estructura narrativa del viaje del héroe que plantea Joseph Campbell para que las historias de ficción tengan éxito.

Campbell propone un sistema en el que el personaje abandona el mundo ordinario para enfrentarse a un desafío y volver a casa glorioso.

Los éxitos de Morat

Pero esto no es ficción: la historia de Morat inspiraría cualquier libreto. Las calles de Bogotá los vieron nacer, los bares de la ciudad y los discos que repartieron gratis les dieron un empuje, Mi nuevo vicio con Paulina Rubio los hizo sonar en la radio.

Cómo te atreves los puso en el número uno de España y en 2024, un año después de su presentación en el Festival Estéreo Picnic, la banda vuelve Colombia con la boletería agotada en El Campín para dos fechas y un Atanasio Girardot casi lleno.

Dicen que “nadie es profeta en su propia tierra”, pero Morat, conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales, es una banda que ha conquistado el Movistar Arena de Bogotá y el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

También han ganado cuatro Premios Nuestra Tierra, recibieron dos nominaciones al Grammy Latino y llenaron la ciudad con volantes con su nombre.

La gira Antes de que amanezca

En el marco de su gira Antes de que amanezca, la banda vendió 56 000 entradas en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Y aunque tuvieron una gran experiencia en España, la emoción los embarga en esta nueva visita a Colombia; es la primera vez que tocan en los estadios del país.

La entrevista

EL TIEMPO habló con Martín Vargas Morales, baterista de la banda, sobre la carrera de Morat y su gira.

Martín: Si bien el sueño de tocar en un estadio siempre estuvo en nuestras cabezas, hemos disfrutado el proceso paso a paso. Desde un bar hasta el concierto más grande: cada presentación ha sido un sueño cumplido. Al final, lo más lindo es que la razón de hacer esto sigue siendo la misma que en el primer momento: hacer música por amor, porque nos gusta tocar en vivo.

Creo que eso nos ha dado el éxito, la gente conecta con nosotros por nuestra honestidad, porque se nota que somos cuatro amigos haciendo música. Tocar en El Campín es algo que nos emociona porque es el estadio de la ciudad en donde crecimos, donde vimos jugar a los equipos que nos gustaban, donde fuimos a conciertos y ahora nosotros somos los que damos el concierto.

El Tiempo: Cuando una banda crece empieza a hacer giras de estadios. ¿Cuál es la diferencia de tocar en estos recintos?

Martín: Desde la parte emotiva, tocar en un estadio es más emocionante porque hay más gente, más energía en un mismo lugar y es la muestra clara de que vamos por buen camino.

Los nervios crecen y empiezas a sentir que hay que seguir subiendo la vara, que cada concierto que damos tiene que ser mejor que el anterior.

En un teatro o en un bar hay una intimidad y conexión que no puedes tener en otro lado. En el estadio el reto es que la persona que está en la última fila se sienta parte del espectáculo. A medida que crece el público, crece el reto.

El Tiempo: Hablan de la importancia de que cada una de sus presentaciones sea única y mejor que la anterior, y en entrevista con Billboard dijeron que su frase es “perdamos plata, pero pasemos a la historia”. ¿Cómo planearon las sorpresas para Colombia?

Martín: Nos gusta tocar en vivo. Eso nos ha dado el éxito, la gente conecta con nosotros por nuestra honestidad, porque se nota que somos cuatro amigos haciendo música. (Risas) Esa frase que leíste es cierta y creo que mataría a todo nuestro equipo detrás, cada vez que la decimos todo el mundo tiembla porque estamos claros con que esto económicamente también tiene que funcionar.

No es un tema solo de “perdamos plata” sino que, en el caso de Bogotá, y de Colombia, es que es nuestra casa. Queremos que la experiencia sea a otro nivel, que queden tan impresionados con el espectáculo que nunca se les borre de la memoria.

Cuando los artistas anglos hacen giras en Latinoamérica no traen toda la producción ni equipos por el costo, para nosotros es lo contrario, desde el inicio pensamos: Colombia tiene que ser el lugar en el que saquemos todos los poderes de la manga. Sé que es raro que lo diga yo porque es mi propio concierto, pero, estoy convencido de que tenemos uno de los espectáculos más potentes que han pisado la ciudad.

El Tiempo: Son rolos, pero tienen familias antioqueñas. Hace un mes visitaron Medellín para reconectarse con sus raíces. ¿Qué encontraron? ¿qué hace que su música sea pop colombiano?

Martín: Nuestra forma de hablar, de escribir y las referencias que hacemos. Gente de todo el mundo se puede identificar con nuestras letras, pero creo que a el colombiano, y particularmente el rolo, le pegan más duro. Nosotros crecimos viendo a artistas nacionales cantando con sus guitarras y con el tiempo vimos que se fue perdiendo y queríamos reivindicarlo.

Quiero que un niño vaya a nuestro concierto y diga: “wow, vi a Martín tocando la batería, quiero aprender a tocar la batería”. Por el lado de Medellín, en efecto, todos tenemos familia paisa, crecimos allá, visitamos a la abuela y adoptamos ciertas costumbres. Reflejamos todo eso en nuestra música y es la forma de sentir que aportamos un granito de arena a construir cultura.

El Tiempo: Reciben mucho amor, pero el colombiano también puede ser duro con la industria nacional, ¿cómo lidian con eso?

Martín: Es absolutamente válido que nuestra música no le guste a alguien, para los gustos, colores. La respuesta que nosotros le damos a los detractores es: asistan a uno de nuestros conciertos y ahí sí juzguen. ¿Por qué? Porque en el concierto la cosa trasciende más allá del gusto musical y se vuelve un tema de sentir comunidad, la energía y ver el esfuerzo detrás del arte.

Puede que sigan diciendo que no les gustamos porque somos muy gomelos, pero también puede que digan “bueno, pero los respeto porque hacen un trabajo duro”. Nosotros aceptamos las críticas, pero tampoco nos dejamos viciar de ellas. Sabemos lo que le gusta a nuestro público, sabemos construir comunidad y estamos orgullosos de lo que hacemos.

Las pijamas de Morat

El Tiempo: Hablemos del código de vestuario: las pijamas. Simón dijo que no se aceptan bóxers con agujeros. ¿Cómo surgió esta idea?

Martín: Esta gira sucede en el marco de nuestro último EP, Antes de que amanezca. Es el trabajo discográfico que narrativamente le sigue a Si ayer fuera hoy.

Esto es el relato de una noche de sueños: hay canciones más punk, luego volvemos al bolero… así suena nuestra noche de sueños que es: tocar en estadios. Ahora, todos tenemos interpretaciones diferentes de pijama o de nuestra pinta para la noche de sueños, desde mamelucos hasta camisas enormes, todo es válido.

El Tiempo: Sus fanáticos tienen planeadas sorpresas, conocidas como ‘fanprojects’, para ustedes. ¿Se dejan sorprender o averiguan qué harán antes de cada presentación?

Martín: No, nada, nunca, no averiguamos. Lo sabemos y estamos agradecidos. Sabemos que hay gente que se vuelve amiga porque el vínculo en común es Morat y nos organiza carteles o actividades y eso nos hace sentir que todo es muy recíproco.

Nosotros nos esforzamos, pero ellos también, es lindo ver que nos responden con linternas de colores o carteles, son cosas pequeñas, pero en lo pequeño está el detalle. Eso es lo que nos da razones para seguir haciendo música. Suena cliché, pero es verdad, y es que sin ellos no seríamos nada.

El Tiempo: Tienen la sección de ‘Galería Inesperada’, donde la gente puede escuchar canciones que nunca han salido a la luz. ¿Por qué esas canciones quedaron allí? ¿qué los hace abandonar el proceso de composición?

Martín: Si ayer fuera hoy es un disco que tiene 11 canciones, pero para llegar a esas 11 hicimos 50. Nosotros siempre hemos querido que nuestra música tenga una narrativa y por eso algunas canciones no califican para salir.

Las amamos, nos gustan, pero aún no van a salir, y tal vez nunca salgan a la luz. Pero entonces queríamos que la gente pudiera oírlas y oír las anécdotas detrás de ellas para que nos conocieran más.

El Tiempo: En el listado de canciones incluyen canciones nuevas, pero también sus éxitos de 2015. ¿Cómo se sienten con respecto a sus canciones antiguas? hay algunos artistas que se llegan a cansar.

Martín: Pues, hay canciones que nos gustan más que otras, sin duda. No te voy a mentir, hay canciones con las que ya no nos identificamos. Pero creo que no estamos cansados, hay un par con las que uno se desanima, pero…

El Tiempo: ¿Cuáles?

Martín: (Risas) No te voy a decir, porque en mi caso, una de las que no me gusta es una de las favoritas de la gente. Igual lo chévere de ser una banda es que somos varios, nos acompañamos y podemos hacer arreglos para que una canción que nos tiene cansado suene diferente con arreglos.

Pero también es importante darle gusto a la gente y adaptar la lista de canciones al lugar donde tocamos y sus necesidades.