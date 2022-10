Monotonía: esta es la letra completa de la nueva canción de Shakira

Shakira y Ozuna interpretan la canción Monotonía estrenada el miércoles. Foto: Facebook de la artista

Redacción El Tiempo (Colombia)

La canción Monotonía de Shakira junto con el puertorriqueño Ozuna salió a la luz desde el miércoles 19 de octubre de 2022. Este nuevo tema fue muy esperado por sus seguidores ya que se especula que la letra estaría dedicada a su expareja, el futbolista del Barcelona Gerrard Piqué.

Monotonía es la segunda canción de su nuevo disco y fue lanzada cuatro meses después de que la colombiana confirmará su separación con Piqué, luego de 12 años de relación.

Este tema es una cálida bachata en que la barranquillera canta honestamente sobre el desamor y como la monotonía terminó dañando una relación de pareja.

También, en abril de este año Shakira grabó Te felicito con el cantante urbano Rauw Alejandro, un tema que hace alusión a la actuación de su pareja al hacerle creer que la amaba.

Esta no es la primera vez que Shakira se inspira en sus relaciones amorosas para componer canciones, ya que en el pasado ha hecho temas como Antología, Tú, Día de enero, entre otras.



Esta es la letra de Monotonía

No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.



Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.



Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo.



Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que…



No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.



Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.



De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo,



te olvidaste de lo que un día fuimos.



Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud,



tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú.



Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando,



este amor no ha muerto, pero está delirando.



Ya de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en



navidad, es mejor que esto se acabe ya.



No me repita la ‘movie’ otra vez que esa ya la vi, bebé yo te quiero, pero es que yo me



quiero más a mí.



Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble se volvió rutinario.



No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario, y lo peor es que…



No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía.



Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría.



Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo



y te olvidaste de lo que un día fuimos.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: