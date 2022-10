Los 5 éxitos de Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra estará en concierto este jueves, viernes y sábado. Foto: Facebook del artista

Sebastián Yatra, cantante y compositor colombiano, llega al país para deleitar a sus fanáticos con sus éxitos musicales. Él ofrecerá sus conciertos en Quito y Guayaquil con un show versátil, que recorre todos los géneros.

Yatra se presentará este jueves 20 de octubre de 2022 en el Coliseo General Rumiñahui a las 20:30. El siguiente es el viernes en la ciudad de Cotacachi, en el marco del festival Cueromoda, del municipio de la ciudad. Y en Guayaquil cantará el sábado 22 de octubre en la Explanada El Dorado.

El artista estará en escena durante 90 minutos, con sus temas del su álbum multi platino ‘Dharma’, además cantará algunas favoritas del público, de sus álbumes anteriores, como “Un año” y “Traicionera”.

Estos son los éxitos de Sebastián Yatra

La gira se nombró como su álbum más reciente, el cual le ha conseguido cuatro nominaciones en la próxima ceremonia de los Latin Grammy 2022, como mejor álbum del año y mejor álbum vocal pop.

En tanto que el sencillo Tacones rojos se disputa los gramófonos de canción del año y mejor canción pop.

Dharma, con certificación cuádruple platino en EE. UU., contiene 17 melodías que abordan diversos géneros, para apasionar y derretir corazones. Acumula más de 9 billones de reproducciones combinadas en las plataformas, siendo que alcanzó la posición #1 en listas de debut global y de Estados Unidos en Spotify, en la lista Latin Streaming de Billboard y en la lista de ventas digitales de canciones latinas.

Los éxitos más destacados del artistas son:

1.“Tacones Rojos”

2.“Pareja del Año” (8 veces platino),

3. “Chica Ideal” (4 veces platino).

Además de su más reciente balada “Contigo”, que hace parte de su álbum ‘Dharma’.

5. Ojos Marrones

Y un tema que también encanta es Modo Avión

Yatra buscará conquistar más corazones

Los conciertos en Ecuador son parte de las 60 fechas de presentaciones en España, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Tras su gira, la estrella de 28 años comenzará a rodar la recién anunciada película de Stampede Ventures, Space Cadet, en la que actuará junto con Emma Roberts, Gabrielle Union y Tom Hopper. Esto llega tras su debut en Once Upon A Time... Happily Never After, de Netflix.

