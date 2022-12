Michelle Obama revela la crisis matrimonial que tuvo con Barack Obama

Los Obama fueron la primera familia afrodescendiente en ocupar la Casa Blanca. Foto: EFE

Redacción Elcomercio.com

La ex primera dama, Michelle Obama, contó durante una entrevista para Revolt.TV las crisis que ha pasado en el matrimonio con su esposo y ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

La charla estuvo acompañada de las artistas HER, Kelly Rowland, la supermodelo Winnie Harlow y la empresaria Tina Knowles-Lawson. Además, la conducción del programa la llevó Angie Martínez, donde hablaron sobre los altibajos de los matrimonios.

Michelle Obama lanzó recientemente su nuevo libro 'Con luz propia' y se ha dedicado a hablar del mismo en varios medios de comunicación. Su obra trata de varios momentos a lo largo de su vida donde fue vulnerable como su crianza, la maternidad y su relación en pareja, Barack Obama, uno de los políticos más influyentes en el mundo.

Durante la conversación con las mujeres en el programa, le preguntaron sobre unas líneas que escribió en su libro acerca de un momento puntual de su vida. Se trataba del momento en el que lanzó su primer libro, ella se encontraba muy nerviosa y describió las palabras que usó Barack Obama para calmarla: "él me reafirmó y me recordó que la ansiedad era algo que ocurría cuando estabas haciendo algo grande, me abrazo y puso su frente en la mía, era todo lo que necesitaba", escribió en su obra.

Según Diario El Tiempo de Colombia, "este es un ejemplo de las situaciones en las que los Obama proyectan tener la relación perfecta". De hecho, la ex Primera Dama, dio consejos bajo su experiencia sobre elegir bien a su pareja.

Añadió que lo primero es "ser una persona por ti misma, conocerte y sentirte completo antes de involucrarte en una relación y si lo estás, definir ¿con quién quieres hacerlo?, ¿esa persona también sabe qué trae a la mesa?".

Crisis en el matrimonio

Según Michelle, no todo es fácil. La crisis que vivió en su matrimonio duró más de 10 años.

"Al comienzo éramos nosotros dos, cada uno tenía su vida. Si él tenía que viajar yo le decía “que te vaya bien” y me quedaba viendo televisión, pero cuando tienes hijos cambia y ahora es “¿a dónde vas y por cuánto tiempo?". Empiezas a medir, ¿cuántos pañales has cambiado?, ¿por qué estás en el gimnasio todo el tiempo? Y lo haces porque los niños pequeños son terroristas. Hacen sus exigencias, no se comunican bien, lloran, son irracionales, egoístas, pero los amas más que a nada, entonces no puedes culparlos, lo haces con el otro", aseguró.

De hecho, los primeros años de sus hijas Malia y Sasha, Michelle las crió sola, debido a que Barack debía cumplir con su trabajo en la política. Eso influyó en el desarrollo del matrimonio.

"Veo que las parejas jóvenes se rinden muy fácilmente porque no hablamos lo suficiente de lo difícil que es y lo mucho que cuesta unir dos vidas más allá del amor. Hubo 10 años en los que no podía soportar a mi esposo y eso fue cuando nuestras hijas eran pequeñas", señaló.

Frente a eso sostuvo que "el matrimonio no es 50/50 nunca. A veces es 70/30 o 60/40. Pero cuando lo ves en perspectiva, eso ocurrió por 10 años y llevamos 30 juntos. Debes conocer a la persona con la que estás. Los sentimientos van a cambiar, cuando el enamoramiento se va las personas se quieren ir y así no puedes construir".

Más noticias relacionadas

Visita nuestros portales: