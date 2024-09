Tito Jackson, cuyo nombre completo era Toriano Adaryll Jackson, nació el 15 de octubre de 1953 en Gary, Indiana. Fue el tercer hijo de Katherine y Joe Jackson, y uno de los miembros fundadores de The Jackson 5, grupo que revolucionó la música pop en los años 60 y 70. Tito, junto a sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael, alcanzó la fama mundial con éxitos como I Want You Back y ABC bajo el sello Motown.

La tragedia de la muerte de Tito Jackson

El 15 de septiembre de 2024, Tito Jackson falleció a los 70 años. La noticia fue confirmada por sus hijos, quienes expresaron su dolor a través de redes sociales. Aunque aún no se ha determinado la causa oficial, su partida ha dejado un vacío en el mundo de la música. Según Entertainment Weekly, Tito fue un pilar fundamental en la familia Jackson, tanto en lo personal como en lo profesional.

La familia Jackson

Tito Jackson se casó con Delores ‘Dee Dee’ Martes en 1972, con quien tuvo tres hijos: Taj, Taryll y TJ. Sus hijos formaron el grupo musical 3T en los años 90, siguiendo los pasos de su padre y sus tíos. La familia Jackson es conocida por su talento musical y su influencia en la industria del entretenimiento. Tito siempre fue un apoyo constante para sus hermanos, especialmente durante los momentos difíciles, como la muerte de Michael Jackson en 2009, a decir de BBC.

Un legado duradero

A lo largo de su carrera, Tito Jackson no solo fue un guitarrista talentoso, sino también un cantante y compositor. Después de la disolución de The Jackson 5, Tito continuó su carrera en solitario, lanzó varios álbumes y colaboró con otros artistas. Su música y su legado continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos alrededor del mundo.

Tributos y recuerdos

Desde el anuncio de su muerte, numerosas figuras del mundo de la música y el entretenimiento han rendido homenaje a Tito Jackson. Su madre, Katherine Jackson, expresó su profundo dolor y agradecimiento por el apoyo recibido. “Tito fue un hijo, hermano y padre maravilloso. Su música y su espíritu vivirán para siempre en nuestros corazones”, dijo Katherine en un comunicado, citado por Los Ángeles Times.

La muerte de Tito Jackson marca otro golpe para la familia Jackson y para la música pop. Su contribución al mundo del entretenimiento y su legado perdurará a través de sus canciones y de las generaciones que inspiró. Tito Jackson será recordado no solo como un miembro de The Jackson 5, sino como un artista que dejó una huella en la historia de la música.