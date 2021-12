‘The Matrix Resurrections’: Nueva predicción de ‘Los Simpson’

Los fanáticos de la familia amarilla más famosa de la televisión ya se han acostumbrado a encontrar viejos episodios que predicen situaciones que suceden en el presente: desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, hasta los viajes al espacio del magnate Richard Branson, solo por dar algunos ejemplos.

Pero ahora están asombrados por un tuit que se ha hecho viral y que da cuenta de que un episodio de la serie también predijo el estreno de la nueva película de acción y ciencia ficción ‘The Matrix Resurrections‘.

can't believe the Simpsons predicted the Matrix Resurrections pic.twitter.com/nwDGIh5gFZ