Mara Wilson, actriz de 'Matilda', explicó cómo la película le arruinó la vida

La protagonista de la película que se transformó en un clásico del cine de familia, 'Matilda', relató los inconvenientes que le generó el film que le lanzó a la fama. Millones admiran el papel que la actriz Mara Wilson hizo cuando era niña, pero hasta este 2023 la industria no la ha incluido en otras producciones.

A pesar de que en su infancia logró una gran popularidad a nivel mundial, Wilson, quien actualmente tiene 35 años, vuelve a hablar sobre este personaje de Matilda. Este 20 de mayo de 2023 se conoció que la exestrella de cine asegura que esa película le arruinó la vida y carrera artística.

Antes de ser la protagonista de esta famosa película, la artista había participado en filmes como 'Papá por siempre' y 'Milagro en la calle 34', aunque saltó a la fama con la historia de la niña con poderes.



No obstante, lejos de toda expectativa, luego de este gran éxito se alejó de la actuación, y enfocó su carrera en la defensa de la salud mental y los derechos de la comunidad Lgbtiq+.

La pérdida de su madre

Durante el rodaje de Matilda, según cuenta Mara Wilson, experimentó la tristeza de perder a su madre, quien falleció por un cáncer de mama.

Esta pérdida la afectó de manera profunda, y dice ella que tuvo un impacto en su vida personal y en su carrera actoral.



En entrevista con el medio británico The Guardian, Wilson aseguró que siempre se sintió a salvo en los sets con los directores que trabajó, pero que los momentos más difíciles fueron gracias a la prensa e Internet.



“Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea. Vi lo que publicaban en Internet cuando tenía 12 años, y vi cosas muy tristes. La gente no se da cuenta de lo que pesa hablar de manera constante con la prensa”, afirmó la exactriz.

Asimismo, contó que sus fans tenían muchas expectativas por el papel de 'Matilda' y cuando la conocían fuera de cámara se sentían desilusionados.



“Los fans esperaban que fuera igual de inteligente, bonita y agradable, y terminé siendo rechazada de manera inmediata", dijo.



"Asocié esas situaciones con el mundo de Hollywood, en el que si no eres bonita no triunfas, y paré mi carrera por eso”, confesó Wilson a la publicación inglesa.

