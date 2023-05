Énner Valencia tendrá una película sobre su vida

Énner Valencia ha marcado tres goles en los dos partidos disputados por Ecuador. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Ronald Ladines (D)

La vida del goleador y capitán de la selección de Ecuador, Énner Valencia, se verá en cines. El futbolista ecuatoriano llegó a un acuerdo con la productora norteamericana 8th Gear Entertainment.

Así se anunció este 16 de mayo de 2023. La productora contará la vida del ecuatoriano desde sus inicios hasta lo vivido durante el Mundial de Qatar 2022, evento en el que fue la figura más destacada de Ecuador.

El ecuatoriano James León estará al frente del proyecto. Junto a él trabajará el productor norteamericano Ted Field y la empresa Radar Pictures.

Deadline, medio digital, recogió las reacciones del productor y del deportista. “Estamos muy emocionados de llevar la vida de Énner Valencia a la pantalla grande, donde este tipo de historias dejan una marca imborrable en las audiencias”, dijo León.

Énner Valencia, por su parte, espera que la película inspire a niños y jóvenes. “Mi mensaje es que hay que cumplir nuestros sueños, nada es fácil en la vida, pero tampoco imposible”, extendió el goleador de la selección ecuatoriana, que suma 38 tantos.

Los logros de Énner Valencia

Es el goleador histórico de la selección de Ecuador, con 38 goles marcados en 77 partidos oficiales con la camiseta de la Tri mayor.

Durante su paso por la selección, Valencia disputó dos Mundiales, en los que anotó seis tantos. Con ello, también es el máximo arponero de Ecuador en estas citas, por encima del histórico Agustín Delgado.

Inició su carrera en Emelec, pero luego pasó por Pachuca mexicano, West Ham y Everton ingleses, regresó al fútbol azteca para jugar con Tigres y desde el 2020 viste la camiseta del Fenerbahce turco.

El 2022-2023 es la mejor temporada de Valencia, que al momento se consolida como el goleador de la liga turca, con 27 tantos y pelea la Bota de Oro del fútbol europeo, con figuras como Erling Haaland.

La productora Radar Pictures

Radar Pictures es la productora de éxitos de Hollywood como las nuevas versiones de Jumanji, The Last Samurai y la recordada comedia Revenge of the Nerds.

Se tiene previsto que la película de Énner Valencia empiece a rodarse a partir del 2024. Se prevé que las filmaciones se realizarán en Ecuador, Miami y Qatar, para retratar varias etapas de la vida del goleador ecuatoriano.

