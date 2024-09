La noticia que circulaba entre rumores fue confirmada: Luis Miguel pasó al grupo de los serios.

Tras la especulación generada por la presencia de un anillo de matrimonio en el bolsillo del cantante durante un encuentro con fanáticos, el amigo cercano del artista, Rafael Herrerías, reveló detalles sobre la boda.

Luis Miguel entró en el grupo de los serios

Rafael Herrerías, quien asistió a un evento para líderes mexicanos, confirmó que fue invitado a la boda de su gran amigo.

Sin embargo, debido a los altos costos y a la presencia de su madre, no pudo asistir. “Sí recibí la invitación, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de Marsella; no recuerdo exactamente, pero no fue en Lisboa“, explicó el empresario.

A pesar de no haber asistido, Herrerías extendió sus felicitaciones a los recién casados y comentó sobre su perspectiva respecto a la expansión de la familia.

“No creo que quieran tener hijos juntos. Luis Miguel ya tiene tres hijos” y su esposa, dos. “A estas alturas, no parece necesario”, indicó.

¿Quién es la esposa de Luis Miguel?

Sobre la luna de miel, Herrerías admitió desconocer el destino de la pareja. “Está trabajando; no tengo información sobre la luna de miel”, añadió.

Aunque el empresario no ha tenido contacto reciente con el cantante, expresó su satisfacción por la unión de Luis Miguel y Paloma Cuevas.

“Tengo tres o más de cuatro semanas sin hablar con él, pero estoy contento de que estén felices juntos. Ella es una gran mujer y me alegra que estén bien”, concluyó Herrerías.

Esta confirmación pone fin a los rumores y marca un nuevo capítulo en la vida personal de Luis Miguel, quien continúa con su exitosa gira de conciertos.

Paloma Cuevas es una destacada figura de la sociedad española conocida por su trabajo en el mundo de la moda y su participación en eventos de alto perfil.

Es hija del reconocido empresario Víctor Cuevas y de la exmodelo y socialité Concepción Díaz. Cuevas ha trabajado en diversas facetas del diseño y la moda, y ha mantenido una presencia activa en eventos sociales y culturales.

Además de su carrera profesional, es conocida por su compromiso con causas benéficas y su rol como madre de dos hijas.