Luis Miguel publicó foto inédita por el Día de la Madre

Luis Miguel y su madre Marcela Basteri. Foto: Archivo

Redacción Tendencias (I)

El cantante mexicano Luis Miguel alborotó las redes sociales con una publicación de una fotografía junto a su desaparecida madre, Marcela Basteri. Lo hizo el 10 de mayo del 2023, día en que se celebra a las madres en México, a través de Instagram.

'El sol de México' publicó, en Instagram, una inédita fotografía de él junto a su progenitora, quien desapareció cuando él era un adolescente, en 1986.

Ese año, la madre de Luis Miguel tomó tomó un avión para dirigirse a Madrid, desde el aeropuerto de Pisa, Italia. Sin embargo, después de un mes después desapareció sin rastro.

Libros y la propia serie de Netflix sobre Luis Miguel toparon el tema, aunque no quedaron claras las razones de su desaparición. En la serie se deja entrever que Luisito Rey, padre del cantante, podría haberla enviado a asesinar.

Luis Miguel y la canción a su madre

Luis Miguel es hermético sobre la relación con su madre y desaparición. Sin embargo, rompió con esto e hizo la publicación, que no tiene ningún mensaje.

En Instagram, Luis Miguel tiene más de tres millones de seguidores y la publicación sorprendió a varios de sus fans, que le dedicaron mensajes afectuosos.

El cantante siempre optar por evitar el tema de su madre. Sin embargo, en una entrevista con la revista Eres, reconoció que hay una canción que le recuerda a ella. Se trata de 'Yo sé que volverás', melodía del disco Segundo Romance.

“Yo sé que volverás’ es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”, dijo Luis Miguel, en esa entrevista de 1994.

