Locro de Piedra promete una buena descarga de rock este 11 de febrero

Los integrantes de Locro de Piedra presentarán mañana su EP. De izq. a der. David Pinto, Igor y Jofiel Icaza, y Hugo Vejar.

De una buena descarga de música progresiva disfrutarán las personas que asistan a la presentación del EP de Locro de Piedra. La velada está prevista para mañana 11 de febrero, de 20:00 a 23:00, en Casa Buenaventura (18 de Septiembre y Amazonas). El costo de los boletos es de USD 10.

Locro de Piedra

La banda ecuatoriana se inició como un trío en 2016. En ese momento estuvo integrado por Hugo Vejar (guitarra), Jofiel Icaza (bajo) e Igor Icaza (batería). Un año más tarde Hugo salió de Locro de Piedra y se unió David Pinto. Por motivos de estudio, este último músico dejó la banda. Terminaron como un dúo.

Pero mañana 11 de febrero, para el lanzamiento de 'Nuevos Temblores', estarán todos juntos. Un verdadero motivo para celebrar, y es que en el país son pocas las bandas que le prestan atención a la música instrumental, y que experimentan con la improvisación.

Esa parte es la que más le gusta a Igor Icaza, destacado músico, compositor y productor ecuatoriano. Es cofundador de la banda Sal y Mileto. "Fluimos con la energía del público. Nos encanta ese ritual".

Las sorpresas

Los músicos de Locro de Piedra prepararon varias sorpresas para sus seguidores. Adelantaron que el público podrá apreciar la versatilidad de cada integrante. Jofiel, por ejemplo, pasó del bajo al teclado. Es hijo de Igor y según él: "ha sido súperliviano trabajar juntos. Somos muy parecidos en los gustos".

Sobre 'Nuevos Temblores'

Contiene seis temas; todos están ya en las diferentes plataformas digitales. La distribución digital fue relativamente fácil. Lo complicado, menciona Igor, ha sido sostener el proyecto cuando los integrantes pasan fuera del país.

Pero, sigue de pie gracias a la constancia y a las creencias musicales de los artistas. "Siempre he creído en mis ideas. No dependo de los factores de aceptación. He construido públicos. Por eso me da satisfacción seguir con este proyecto".

