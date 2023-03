Lindsay Lohan espera a su primer bebé

La actriz Lindsay Lohan anunció su embarazo en Instagram. Foto: @lindsaylohan

Carolina Vasco

Lindsay Lohan anunció que está embarazada. La actriz y cantante estadounidense publicó en su cuenta de Instagram un foto en la que se observa un traje de bebé. Las frases: "Coming soon" (muy pronto) y We are blessed and excited" acompañaron la instantánea.

Su esposo Badder Shammas

El 28 de noviembre de 2021, a través de su cuenta de Instagram, la artista anunció su compromiso con el empresario Badder Shammas.​ Tras una boda secreta que se realizó el 1 de julio de 2022, unas horas antes de que cumpliera 36 años, comentó sobre su su unión.

​Regreso a las pantallas con Netfilx

El 1 de marzo de 2022 se confirmó que Lindsay Lohan amplió su contrato con Netflix. Firmó un acuerdo para protagonizar dos nuevas películas para el servicio de transmisión de esta plataforma.

Una de esas películas fue confirmada el 1 de septiembre de 2022. Se trata de la comedia romántica titulada 'Irish Wish' cuyo rodaje tuvo lugar en Dublín (Irlanda), desde septiembre hasta octubre de 2022.

El 11 de noviembre estrenó en Netflix la película 'Navidad de golpe'. Así marcó su regreso a las pantallas.

Un pasado con drogas y alcohol

En 2007 Lohan fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Esta fue la primera de seis detenciones que sufrió la actriz en los siguientes ocho años. Lohan pasó por comisaría en julio de 2007, noviembre 2007, julio de 2010, septiembre de 2010, octubre de 2011 y marzo de 2013.

Lohan cumplió condena durante tres meses en la prisión californiana para mujeres de Lynnwood. Esto ocurrió por conducir en estado de ebriedad. Por ello, asistió a un programa de rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas.

