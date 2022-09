Karol G apoya económicamente el sueño de una piloto de fórmula 2

El hecho ha sido destacado por muchos internautas como una verdadera demostración del poder femenino. Foto: Instagram @karolg

Diario El Tiempo Colombia

Con una carrera brillante, Tatiana Calderón ha llegado a instancias en el automovilismo en las que no es común ver a mujeres. La corredora bogotana ha sido la primera mujer en alcanzar un podio en la Fórmula 3 Británica; en participar en la Fórmula 2 y en competir en la Súper Fórmula de Japón por mencionar algunos hitos.

Sin embargo, un frenazo a mitad de la carrera de Calderón parecía mandar sus sueños al último puesto de la clasificación. El atraso en los pagos de ROKiT, su patrocinador, al AJ Foyt, su equipo, parecían sacarla del camino.

Pero su esperanza y el deseo por seguir sus sueños le permitió encontrarse en el camino con otra colombiana de la que se habla en todo el mundo: Karol G, quien apoyó como patrocinadora a la piloto de la escudería Telmex Claro.

Tatiana Calderón le contó a EL TIEMPO cómo surgió este patrocinio con 'La bichota'.

“Yo empecé corriendo en la IndyCar y estaba programada para correr 12 carreras con el Charouz Racing System. Nunca me había pasado lo de quedarme sin patrocinador, sin un carro para correr a mitad de temporada. La semana pasada estaba casi que llorando en mi casa porque no había oportunidad de volver, nosotros intentamos todo y nunca me imaginé que se iba a abrir un cupo y menos que iba a estar patrocinada por Karol G y por todos los que se han unido al proyecto”, dijo la corredora.

Y es que la reguetonera paisa fue quién le tendió la mano a Calderón en este difícil momento, en un gesto que la deportista calificó como “un verdadero ejemplo de empoderamiento femenino”. Aunque se desconoce la cifra exacta con la que Karol G ayudó a Calderón para participar en esta temporada, el patrocinio mantiene vivo el sueño de la piloto.

Este "salvavidas" surgió por mensajes de Instagram y por la intermediación de algunos conocidos e incluso por el apoyo de Jessica Giraldo, hermana de Karol G, a la causa de Tatiana.

Un mensaje de 'poder femenino'

“A veces uno tiene que mandar un mensaje fuerte para concientizar a la gente porque se sabe que hay más patrocinios para el deporte masculino, que para el femenino. Lo mismo pasa en muchos ámbitos de la vida y creo que mostrar que una mujer puede estar en un deporte, en este caso dominado por hombres y en espacios como el género urbano, que también estaba dominado por hombres, manda ese mensaje de que hay que luchar juntas y de que necesitamos más oportunidades de igualdad”, señala Calderón.

Después de la publicación en sus redes sociales al lado del vehículo en el que se lee la palabra "Bichota" -título de una canción de Karol G que se ha convertido en un término para denominar a una mujer fuerte y empoderada- la automovilista ha recibido muchos mensajes celebrando la unión de dos mujeres que han dejado el nombre de Colombia en lo más alto, tanto en el deporte como en la música.

“He recibido muchos mensajes de mujeres que dicen: ‘¡Qué duo!, qué gran mensaje, qué grande Karol’ y qué grande es para mí poder representar a una mujer que rompe los esquemas, que no se preocupa por lo que dicen los demás. Es algo muy bonito y espero que muchas más mujeres se atrevan a hacer cosas diferentes, a ser ellas mismas, a perseguir sus sueños”, dijo Calderón a EL TIEMPO.

A las ansias de triunfo y de regresar a la pista, cosa que ya logró este fin de semana, la deportista espera conocer a Karol G en persona y agradecerle por el patrocinio.

“Más allá de ser fan de su música, soy fan de lo que representa como persona, como mujer, como colombiana, como latina. Los valores que inculca, la unión con su familia, lo que ha hecho por muchas mujeres, por promover a las generaciones que vienen detrás, que nunca tiene envidia. La admiro muchísimo”, agregó.

El hecho ha sido destacado por muchos internautas como una verdadera demostración de Girl power, o poder femenino, y Calderón se muestra de acuerdo con esas afirmaciones.

“Cuando hay mujeres en cargos altos, ellas saben lo duro que es abrirse paso en un mundo difícil para llegar hasta ahí, sobre todo en los que son predominados por hombres y a veces son ellas las que te dan la primera oportunidad para demostrar tu talento. Yo creo que es importante darse la mano. Nosotras no queremos ser la única mujer en la mesa, sino hacer la mesa más grande y con más mujeres”, concluyó la piloto.

Por ahora, la corredora de la Escudería Telmex Claro visitará el circuito de Zandvoort en Países Bajos, para enfrentar la decimosegunda fecha de la campaña y seguirá demostrándole al mundo su talento al volante.